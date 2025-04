Posljednji trenuci Nikole Pokrivača: 'Čekao sam na naplatnima, a onda me nazvao prijatelj'

Nikola Pokrivač poginuo je u prometnoj nesreći pored Karlovca na Veliki petak, a jedan od posljednjih osoba koje su ga vidjele živog jest Matija Mišić. On je bio trener četvrtoligaša NK Vojnić '95 kada je Pokrivač došao u klub, a u emotivnom intervjuu je prepričao posljednje trenutke bivšeg hrvatskog reprezentativca.

Inače, Pokrivač je u NK Vojnić stigao u srpnju prošle godine. Bio je to velik dan za taj mali lokalni klub, jer nikada u povijesti u njegovom dresu nije igralo veće i poznatije nogometno ime. Uz predsjednicu kluba Sanelu Klasan Valentić i načelnika Općine Vojnić Nebojšu Andrića, velike zasluge za njegov dolazak imao je upravo Matija Mišić – Mingo.

"Znali smo se, igrali smo jedan protiv drugog, poznavali smo se 14-15 godina. Bio sam mu prvi kontakt za dolazak u Vojnić. Javio mi se u 11 navečer u ljeti i rekao: Dragi, hoćemo li last dance, zadnji ples? Rekao sam mu: Kakav last dance, još ćemo mi tebe prodati iz Vojnića. Nasmijali smo se, okrenuo sam brojeve od predsjednice i načelnika, svima je to djelovalo kao lijepa priča, da se takvo nogometno ime dovede u Vojnić. I, nažalost, tek smo danas shvatili koliko je Nikola bio velik i poseban i koliko je značio u svijetu nogometa. Još nismo ni svjesni kakvu smo veličinu od dečka i igrača imali u svom kraju i klubu", započeo je u intervjuu za Radio Mrežnicu i dodao:

"Igrom slučaja sam na Veliki petak došao u Vojnić, trebao sam se naći s načelnikom. Vidio sam da dečki imaju trening, jer je danas trebala biti utakmica, pa smo otišli na stadion. Nakon što je trening završio, svi smo sjeli pod nadstrešnicu, gledali smo Varaždin – Hajduk na Nikolinom mobitelu. Kako je on dinamovac i Varaždinac, poveselio se nakon što je Hajduk primio gol. Htio sam mu dati jedan poklon, pitao me može li sutra na utakmici. Rekao sam mu da ne znam hoću li stići na utakmicu pošto mi sin ima rođendan pa sam ga pitao može li danas. Rekao je: 'Samo da još pogledam malo tekmu i krećem'. Može, rekao sam mu, čekam te na naplatnim kućicama u Karlovcu s tim poklonom pa stani usput kad ideš za Zagreb.

Najteži dio koje je podijelio jesu sami detalji što se točno događalo.

"U 20:04 mi je poslao poruku da je u Tušiloviću. Čekao sam na naplatnima, bilo je već 20:35 ili 20:40, krenuo sam ga zvati, da vidim gdje je, da nije možda negdje stao u gradu s dečkima. Jer nije bilo logike da se od Tušilovića do naplatnih vozi još pola sata. Zvao sam ga dva-tri puta i nisam ga dobio. Jer on je već u to vrijeme, nažalost, bio preminuo. Nazvao me prijatelj i rekao: Je l’ znaš šta se desilo? Pa šta – pitao sam. Nikola je poginuo – kazao je. Meni su se noge odsjekle… Pa kako poginuo, čekam čovjeka, čuli smo se. Gledam poruke, gledam slike naše, teško je, ne znamo više koje riječi uputiti, ogromna je tuga. On je sada na boljem mjestu, ali ostaje bol obitelji, kćeri Niki koju je obožavao… ", kazao je Mišić između ostalog.

Nesreću u kojoj su u petak poginule dvije osobe na turanjskoj obilaznici u Karlovcu, među njima i Nikola Pokrivač, izazvao je 42-godišnji slovenski državljanin koji je upravljajući automobilom u smjeru juga nepropisno pretjecao, javila je policija.

To je utvrđeno očevidom kojega je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu.

Nesreća se dogodila oko 20.15 sati tako što je slovenski državljanin u automobilu austrijskih registracija nepropisno pretjecao prešavši punu crtu.

Po policijskom izvješću, kretao se prometnom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera te naletio i udario u osobno vozilo zagrebačkih registracija kojim je upravljao Pokrivač, bivši reprezentativac Hrvatske.

U daljnjem nekontroliranom kretanju je vozilo austrijskih registracija udarilo prvo u vozilo slovenskih registracija kojim je upravljao 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i koje je od jačine udarca odbačeno u metalnu zaštitnu ogradu, a potom na kolnik državne ceste te odmah zatim i u vozilo također slovenskih registracija s kojim je ka jugu upravljao 27-godišnji bosansko-hercegovački državljanin, dodala je policija.

Osim Pokrivača, poginuo je i vozač koji je skrivio nesreću, a putnici iz vozila zagrebačkih oznaka u dobi od 35 i 31 godine su teško ozlijeđeni, dok je njihov 27-godišnji suputnik zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život.

Naknadnu liječničku pomoć je zatražila i maloljetna 16-godišnja slovenska državljanka koja je putovala u automobilu austrijskih oznaka.

