Horoskop otkriva tko je vaša sudbinska ljubav ovog Božića: Evo s kim ste najkompatibilniji

Praznična sezona sa sobom nosi posebnu čaroliju, a kako se Božić približava, planetarni položaji donose jedinstvenu energiju u naše romantične živote. Bilo da ste u stabilnoj vezi ili u potrazi za ljubavlju, zvijezde nude razigran način da otkrijemo tko bi mogao upotpuniti našu energiju i ambicije.

Dok Venera potiče strast, a Saturn traži iskrenost, ovo je savršena prilika za jačanje postojećih veza, iscjeljivanje starih rana i otvaranje vrata novim počecima.

Astrološka kompatibilnost nije strogo pravilo, već putokaz koji otkriva potencijalnu kemiju. Evo s kojim ćete se horoskopskim znakovima najvjerojatnije povezati tijekom božićnih blagdana.

Vatreni znakovi: Sezona strasti i avanture

Vatreni znakovi ulaze u blagdansko razdoblje s pojačanom energijom. Položaj Jupitera u Strijelcu potiče hrabre ljubavne poteze i magnetsku privlačnost, što će ovo učiniti idealnim vremenom za preuzimanje rizika u ljubavi.

Ovan (21. ožujka – 19. travnja)

Ovnovima će božićno razdoblje biti vrlo aktivno. Vaša strastvena priroda najbolje će se uskladiti s lavom, s kojim stvarate električnu i vatrenu vezu punu uzajamnog divljenja.

Odlično se slažete i sa strijelcem, koji dijeli vašu žeđ za avanturom, te s blizancima, koji će vas zabavljati svojom duhovitošću. Ipak, pripazite u odnosu s jarcem; njegova potreba za strpljenjem u sukobu je s vašom impulzivnošću.

Lav (23. srpnja – 22. kolovoza)

Za lavove, Božić donosi želju za ozbiljnijim odnosima i predanošću. Vaša energija najviše rezonira s ovnom, tako što stvaraju hrabar i magnetski par.

Strijelac je također sjajan partner jer odgovara vašoj pustolovnoj crti, dok vaga unosi sklad i eleganciju u vaš život. Manje kompatibilnosti možete osjetiti s bikom, koji preferira udobnost umjesto drame, i rakom, koji je za vaš ukus previše rezerviran.

Strijelac (22. studenog – 21. prosinca)

Sunce u vašem znaku čini vas šarmantnima i punima duha. Ovo je savršeno vrijeme za ljubavne afere, a najbolje ćete se slagati s ovnom, koji je jednako hrabar i pustolovan. Lav dijeli vašu životnu radost, a vaga može parirati vašem humoru dok vas obasipa pažnjom.

S druge strane, mogli biste se osjećati nemirno uz prizemljenog bika ili djevicu, čija vas praktičnost može frustrirati.

Foto: Shutterstock

Zemljani znakovi: U potrazi za stabilnošću

Za zemljane znakove, ovo je razdoblje fokusirano na sigurnost i dugoročnu odanost. Utjecaj Venere u Jarcu potiče stvaranje čvrstih temelja i traženje partnera koji cijene dosljednost.

Bik (20. travnja – 20. svibnja)

Blagdani vam donose mir i stabilnost. Vaša potreba za udobnošću i odanošću savršeno se slaže s rakom, s kojim stvarate nježnu i sigurnu vezu.

Djevica donosi pažnju, a jarac ambiciju, što će vas učiniti moćnim parom koji se temelji na povjerenju. Retrogradni Jupiter u vašem znaku može vas potaknuti na razmišljanje o prošlim vezama. Manje se slažete sa strijelcem, čija nepredvidivost remeti vašu potrebu za rutinom.

Djevica (23. kolovoza – 22. rujna)

Praktične i pouzdane djevice trebaju partnera koji će cijeniti njihovu posvećenost. Idealan partner za vas je jarac, s kojim dijelite disciplinu i ambiciju.

S bikom pronalazite utjehu u postojanoj ljubavi, dok sa škorpionom otkrivate dublju strast. Manje kompatibilnosti osjećate s Blizancima, čija vas raspršena energija uznemiruje. Za vas je ovo vrijeme za procjenu odnosa i postavljanje jasnih ciljeva.

Jarac (22. prosinca – 19. siječnja)

Venera u vašem znaku čini vas romantičnijima i spremnijima za obvezivanje. Vaša disciplina i odanost najbolje se nadopunjuju s bikom, s kojim stvarate neraskidivu vezu.

Djevica je partner s kojim dijelite zajedničke ciljeve, a škorpion vam pruža emocionalnu podršku. Impulzivni ovan ili nestalni blizanci mogli bi narušiti vašu potrebu za stabilnošću.

Zračni znakovi: Intelekt i društveni šarm

Zračni znakovi će tijekom blagdana biti usmjereni na komunikaciju i mentalnu povezanost. Ovo je vrijeme kada vaš šarm i duhovitost dolaze do izražaja, a intelektualna stimulacija postaje ključna za ljubav.

Blizanci (21. svibnja – 20. lipnja)

Vaš zaigrani duh najbolje se slaže s vagom, koja parira vašoj društvenoj energiji i šarmu. Vodenjak drži korak s vašim nemirnim umom, dok vas ovan potiče na akciju i spontanost.

Retrogradni Mars može iznijeti na površinu neke neriješene probleme, stoga izbjegavajte svađe. Škorpionov intenzitet mogao bi vas opteretiti jer preferirate slobodu.

Vaga (23. rujna – 22. listopada)

Za vas je Božić vrijeme promjena, a Mjesec u vašem znaku naglašava vaše emocije. Najbolji ste par s blizancima, koji dijele vaš šarm i duhovitost.

Vodenjak donosi originalnost, dok lav dodaje dašak glamura vašoj vezi. Saturn vas potiče na razmišljanje o dugoročnim ciljevima, pa je ovo idealno vrijeme za planiranje budućnosti s partnerom.

Vodenjak (20. siječnja – 18. veljače)

Ovo je razdoblje refleksije, a Saturn u vašem znaku tjera vas na iskrenost u odnosima. Vaša originalnost cvjeta uz blizance, dok vas strijelac inspirira da sanjate veće.

Vaga unosi ravnotežu i sklad u vaš život. Potreba raka za bliskošću može vam se činiti preplavljujućom s obzirom na vašu potrebu za neovisnošću.

Foto: Shutterstock

Vodeni znakovi: Duboke emocije i duševna povezanost

Vodeni znakovi doživjet će pojačanu emocionalnu dubinu. Ovo je vrijeme za iscjeljivanje, obnavljanje i traženje partnera s kojima mogu ostvariti duševnu vezu.

Rak (21. lipnja – 22. srpnja)

Retrogradni Mars u vašem znaku potiče vas na introspekciju. Vaša brižna priroda najbolje se slaže s ribama, s kojima ostvarujete vezu srodnih duša.

Bik vam nudi prizemljenje i strpljenje, a škorpionov intenzitet odražava vašu emocionalnu dubinu. Vodenjakova neovisnost može vas ostaviti s osjećajem da niste viđeni, jer vam je potrebna bliskost koju on teško pruža.

Škorpion (23. listopada – 21. studenog)

Tijekom blagdana, fokus je na oporavku i regeneraciji. Nježnost riba uravnotežuje vaš intenzitet, dok rakova odanost odražava vašu.

Djevica vam donosi stabilnost, a vi nju povlačite u dublje emocionalne vode. Lavova potreba za divljenjem može izazvati borbu za moć, što dovodi do sukoba.

Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Božić donosi duhovnu i emocionalnu zrelost u vaš ljubavni život. Vaša empatična priroda najbolje se nadopunjuje s rakom, koji stvara sigurno i njegujuće okruženje.

Škorpion dijeli vašu snažnu intuiciju, dok vas prizemljeni jarac pomaže pretvoriti snove u stvarnost. S druge strane, izravnost Ovna mogla bi biti previše za vašu nježnu dušu.