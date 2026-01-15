Šokovi i drame penala: Evo tko će igrati u velikom finalu Afričkog kupa nacija

Nogometne reprezentacije Maroka i Senegala igrat će u finalu 35. izdanja afričkog Kupa nacija u nedjelju, 18. siječnja u Rabatu.

Nakon što je Senegal u prvom polufinalu pobijedio Egipat sa 1-0, Maroko i Nigerija su pred 65.000 gledatelja u Rabatu pitanje pobjednika razriješili udarcima s bijele točke nakon što u 120 minuta nije bilo golova. Slavili su domaćini sa 4-2.

Ključnim su se pokazale obrane marokankog vratara Yassinea Bounoua znanog kao Bono u drugoj i četvrtoj seriji kada je zaustavio udarce Samuela Chukwuezea i Bruna Onyemaechija. Njegov kolega na suprotnoj strani Stanley Nwabali je obranio udarac Hamze Igmanea u drugoj seriji.

Odlučujući gol za Maroko postigao je Youssef En Nesyri, a prije njega precizni su bili i Neil El Aynaoui, Elisse Ben Seghir i Achraf Hakimi. Kod Nigerije golove su zabili Paul Onuachu i Fisayo Dele-Bashiru.

U prvom polufinalnom srazu Senegal je pred 52.000 gledatelja u Tangieru pobijedio Egipat sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Sadio Mane u 78. minuti lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Bio je to njegov drugi gol na prvenstvu u Maroku, te ukupno 11. na afričkim prvenstvima. Senegal je bio bolji veći dio susreta, uputio je 12 udaraca prema suparničkim vratima, dok je Egipat tek u sudačkoj nadoknadi uputio prvi udarac u okvir gola.

Senegal je izborio svoje četvrto finale Kupa nacija, a do sada je slavio samo jednom, 2021. kada je u završnom susretu pobijedio upravo Egipat boljim izvođenjem jedanaesteraca. Senegalci su igrali u finalu 2019. kada su izgubili od Alžira, te 2002. kada su poraženi od Kameruna. Za Maroko će to biti treće finale, 1976. je pobijedio, dok je 2004. izgubio.

Egipat je rekorder s deset naslova afričkog prvaka, no posljednju titulu je osvojio 2010.

Finale je na rasporedu u nedjelju 18. siječnja u Rabatu, a dan ranije Egipat i Nigerija će u Casablanci igrati za treće mjesto.

