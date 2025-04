'Na ovoj hrvatskoj cesti gine se više nego u ratu': Gradonačelnik Karlovca: 'Neki moraju dati odgovore'

Turanjska obilaznica, dionica državne ceste na kojoj se dogodila nesreća u kojoj je poginuo bivši Vatreni Nikola Pokrivač, od puštanja u promet prije dvije godine slovi kao opasna.

Iz Hrvatskih cesta potvrdili su za RTL Danas da na turanjskoj obilaznici zbog učestalih prekršaja i nesreća uslijed nepridržavanja propisa već poduzimaju niz dodatnih mjera kako bi povećali sigurnost prometa. Više pročitajte OVDJE.

Je li to dovoljno za siguran promet, komentirao je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić koji je bio gost u RTL-u Danas. Mandić je uvodno izrazio sućut obiteljima, rodbini i prijateljima svih koji su nastradali sinoć.

"Dečkima koji su u karlovačkoj bolnici na oporavku želim brz i uspješan oporavak. Uvjeren sam da će im naši liječnici biti maksimalno na raspolaganju", rekao je.

Tužna noć za Karlovac. U čemu je problem s ovom obilaznicom? Zašto građani naglašavaju da je toliko opasno?

Mislim da je svrha obilaznice ispunjena. Naime, obilaznica je maknula iz gusto naseljenog područja Turnja, Logorišta, Mostanja preko tisuću vozila dnevno koji su tu prolazili. I s te strane ona definitivno ima svoj smisao i ima svoju svrhu jer je vratila sigurnost uz školu i vrtić gdje je preko 450 djece. Činjenica je da se na obilaznici događaju prometne nesreće s teškim posljedicama. Čini mi se da tu negdje je više razloga. Sami ovi tehnički razlozi obilaznice, odnosno same ceste, ne bih ulazio u to. Ali ne treba pobjeći od toga i ne treba o tome ne govoriti, a to je da svi mi koji smo za volanom smo odgovorni za stanje u prometu.

Jeste li razgovarali s Hrvatskim cestama koje su investitor? Može li se na koji način poboljšati sigurnost na ovoj cesti?

Pa ovo je definitivno pitanje, odgovor moraju dati ljudi koji jesu direktno uključeni po pitanju sigurnosti prometa, pa i tih tehničkih rješenja. Hrvatske ceste kao takve to jesu. Ali isto tako vjerujem da će i nakon ove nesreće vidjeti što se tu još da napraviti sa signalizacijom, odnosno koja je to signalizacija dodatno potrebna da bi vozači u prometu stvarno pratili i poštivali prometna pravila.

Dio građana naglašava i da se na ovoj cesti gine više nego u ratu, ima li smisla uopće zatvaranje ove ceste privremeno, kako dio njih sugerira s obzirom na ovoliku frekvenciju vozila.

Ne. Mislim da to nije rješenje. Svi mi koji živimo u Karlovcu, znamo kako je to bilo prije obilaznice, ali slažemo se s ovim razmišljanjima da očito u tom segmentu sigurnosti i signalizacije treba vjerojatno napraviti neki korak, dva naprijed. Obilaznica na dnevnoj razini preusmjerava preko tisuću vozila van naseljenog područja i mislim da zatvaranje kao takvo nije opcija.

