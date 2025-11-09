Polovica vikenda je iza nas. Manchester City se ima priliku približiti Arsenalu

U posljednjem subotnjem susretu 11. kola engleske Premier lige nogometaši Chelseaja su na svom Stamford Bridgeu pobijedili Wolverhampton 3-0.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Barem privremeno je Chelsea skočio na drugo mjesto ljestvice. Wolverhampton je ostao posljednji te i dalje ima samo dva boda. U prvom poluvremenu Chelsea je plaho napadao i gosti su lakoćom dočekali odmor čiste mreže. No, Chelsea je poveo odmah na startu drugog dijela. Garnacho je ubacio, a pred vratima je nečuvan bio Gusto i glavom zabio za 1-0 domaćina. U 66. minuti Chelsea je povećao na 2-0 nakon udarca Joaa Pedra s deset metara, dok je u 73., na novu asistenciju Garnacha, za konačnih 3-0 poentirao Pedro Neto. Iznimno uzbudljiva je bila utakmica u kojoj su nogometaši Sunderlanda i vodećeg Arsenala odigrali bez pobjednika 2-2. Domaći sastav je poveo u 36. minuti kada je Mukiele poslao povratnu loptu, a nju je Ballard zakucao pod gredu za 1-0 domaćina. Prava ludnica na stadionu je nastala u drugom poluvremenu i trajala je sve do kraja dvoboja. Od početka drugog dijela Arsenal je žestoko stisnuo suparnika te je izjednačio u 54. minuti golom Sake, a nakon pogreške domaće obrane. Preokret se dogodio u 74. kada je sjajan pogodak postigao belgijski nogometaš Trossard, pogodivši pod gredu s vrha šesnaesterca. Do kraja susreta bolji je bio Sunderland koji je tražio povratak i barem bod u ovom susretu, a osigurao ga je Brobbey spretnim pogotkom u 94. minuti. Arsenal je i dalje uvjerljivo prvi na ljestvici, dok je Sunderland treći. Po prvi puta ove sezone Arsenal je na jednom susretu primio dva ili više gola.

Sasvim zasluženo su nogometaši Evertona ove subote upisali domaću pobjedu, u 11. kolu su s 2-0 svladali Fulham. Po jedan pogodak je postigao Everton u svakom poluvremenu, a dao je još tri koja su naknadno poništena poslije VAR pregleda. U nadoknadi prvog dijela strijelac je za 1-0 bio Gueye, dok je domaća pobjeda potvrđena u 81. minuti kada je nakon kornera Keane ramenom bio strijelac za 2-0. West Ham je s 3-2 svladao Burnley, s tim da su gosti poveli u 35. minuti kada je domaću mrežu naciljao Flemming. Krajem prvog dijela West Ham je uspio izjednačiti pogotkom Wilsona, dok je domaći sastav rezultat preokrenuo kada je Souček u 77. minuti prsima pogurao loptu prema suparničkoj mreži i pogodio za 2-1. U završnici su postignuta još dva gola. Prvo je Walker-Peters u 87. bio strijelac za 3-1, dok je u 97. Cullen ublažio poraz Burnleyja. West Ham i Burnley sada su bodovno izjednačeni na 17. i 18. mjestu ljestvice. U prvoj utakmici 11. kola nije bilo pobjednika, nakon dramatične završnice nogometaši Tottenhama i Manchester Uniteda su remizirali 2-2. Tottenham je iz gotovo sigurnog poraza došao jako blizu pobjede, ali je ipak primio pogodak u 96. minuti za podjelu bodova. Time je Tottenham ostao na tek jednoj domaćoj ligaškoj pobjedi ove sezone.

Manchester United je nastavio pozitivan niz, u zadnjih pet ligaških utakmica ima tri pobjede i dva remija. Ozljedama pogođeni Tottenham je bio nešto bolji u prvom poluvremenu, ali na odmor se ipak otišlo uz minimalnu prednost gostiju. Jednu od rijetkih prilika Manchester United je pretvorio u pogodak, u 32. minuti glavom je poentirao Mbeumo. U nastavku dvoboja je Tottenham pritisnuo, napadao i tražio izbjegavanje poraza. Uspio je u tome kada je Tel u 84. minuti zavrtio De Ligta i iz okreta pogodio za 1-1. Samo nekoliko minuta prije pogotka Tel je ušao u igru. Nije to bilo sve već je domaćin u 91. zabio za vodstvo. Odobert je pucao, a Richarlison minimalno zahvatio loptu glavom i pogodio za 2-1. Međutim, ostalo je do kraja vremena i za posljednji nalet gostiju, a u 96. minuti je De Ligt postigao gol za konačnih 2-2. Svi ostali dvoboji se igraju u nedjelju, a parovi su Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton, Nottingham Forest - Leeds i Manchester City - Liverpool.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska U17 reprezentacija rastura na Svjetskom prvenstvu: Mali Vatreni love prolaz dalje