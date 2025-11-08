Najveće iznenađenje ovogodišnje sezone zaustavilo Arsenal. Manchester City ima priliku za -4

Iznimno uzbudljiva je bila utakmica 11. kola engleske Premier lige u kojoj su nogometaši Sunderlanda i vodećeg Arsenala odigrali bez pobjednika 2:2.

Domaći sastav je poveo u 36. minuti kada je Mukiele poslao povratnu loptu, a nju je Ballard zakucao pod gredu za 1:0 domaćina. Prava ludnica na stadionu je nastala u drugom poluvremenu i trajala je sve do kraja dvoboja. Od početka drugog dijela Arsenal je žestoko stisnuo suparnika te je izjednačio u 54. minuti golom Sake, a nakon pogreške domaće obrane. Preokret se dogodio u 74. kada je sjajan pogodak postigao belgijski nogometaš Trossard, pogodivši pod gredu s vrha šesnaesterca. Do kraja susreta bolji je bio Sunderland koji je tražio povratak i barem bod u ovom susretu, a osigurao ga je Brobbey spretnim pogotkom u 94. minuti. Arsenal je i dalje uvjerljivo prvi na ljestvici, dok je Sunderland treći. Po prvi puta ove sezone Arsenal je na jednom susretu primio dva ili više gola, a ovim rezultatom zaustavljen je na 10 pobjeda u nizu.

Sasvim zasluženo su nogometaši Evertona ove subote upisali domaću pobjedu, u 11. kolu su s 2:0 svladali Fulham. Po jedan pogodak je postigao Everton u svakom poluvremenu, a dao je još tri koja su naknadno poništena poslije VAR pregleda. U nadoknadi prvog dijela strijelac je za 1:0 bio Gueye, dok je domaća pobjeda potvrđena u 81. minuti kada je nakon kornera Keane ramenom bio strijelac za 2:0.

West Ham je s 3:2 svladao Burnley, s tim da su gosti poveli u 35. minuti kada je domaću mrežu naciljao Flemming. Krajem prvog dijela West Ham je uspio izjednačiti pogotkom Wilsona, dok je domaći sastav rezultat preokrenuo kada je Souček u 77. minuti prsima pogurao loptu prema suparničkoj mreži i pogodio za 2:1. U završnici su postignuta još dva gola. Prvo je Walker-Peters u 87. bio strijelac za 3:1, dok je u 97. Cullen ublažio poraz Burnleyja. West Ham i Burnley sada su bodovno izjednačeni na 17. i 18. mjestu ljestvice.

U prvoj utakmici 11. kola nije bilo pobjednika, nakon dramatične završnice nogometaši Tottenhama i Manchester Uniteda su remizirali 2:2. Tottenham je iz gotovo sigurnog poraza došao jako blizu pobjede, ali je ipak primio pogodak u 96. minuti za podjelu bodova. Time je Tottenham ostao na tek jednoj domaćoj ligaškoj pobjedi ove sezone. Manchester United je nastavio pozitivan niz, u zadnjih pet ligaških utakmica ima tri pobjede i dva remija. Ozljedama pogođeni Tottenham je bio nešto bolji u prvom poluvremenu, ali na odmor se ipak otišlo uz minimalnu prednost gostiju. Jednu od rijetkih prilika Manchester United je pretvorio u pogodak, u 32. minuti glavom je poentirao Mbeumo. U nastavku dvoboja je Tottenham pritisnuo, napadao i tražio izbjegavanje poraza. Uspio je u tome kada je Tel u 84. minuti zavrtio De Ligta i iz okreta pogodio za 1:1. Samo nekoliko minuta prije pogotka Tel je ušao u igru. Nije to bilo sve već je domaćin u 91. zabio za vodstvo. Odobert je pucao, a Richarlison minimalno zahvatio loptu glavom i pogodio za 2:1. Međutim, ostalo je do kraja vremena i za posljednji nalet gostiju, a u 96. minuti je De Ligt postigao gol za konačnih 2:2.

Svi ostali dvoboji se igraju u nedjelju, a parovi su Aston Villa - Bournemouth, Brentford - Newcastle, Crystal Palace - Brighton, Nottingham Forest - Leeds i Manchester City - Liverpool.

