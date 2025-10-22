Pogledajte nezapamćeni show slovenskog suca: Isključio igrača zbog simuliranja

Liga prvaka u srijedu je kompletirala treće kolo, a u derbiju večeri Real je svladao Juventus 1:0.

Uzbudljivo je bilo u Lisabonu gdje je Sporting svladao Marseille 2:1, a slovenski sudac Rade Obrenovič imao dvije velike intervencije o kojima će se još pričati.

U 45. minuti je svirao penal za Marseille zbog prekršaja na Emersonu, ali je na poziv VAR sobe otišao to provjeriti. Vratio se, poništio penal i dao Emersonu žuti. Budući da je Emerson pet minuta ranije dobio prvi žuti slovenski sudac mu je pokazao put u svlačionicu. Situaciju možete pogledati OVDJE.

U 90. minuti 'pocrvenio' je i Sportingov Maximiliano Araujo, ali na poziv VAR sobe, Obrenovič je poništio crveni karton. Situacija OVDJE.

