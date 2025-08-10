HALO, KONTROLA OVDJE /

Je li to ptica ili avion? Ne, to je nevjerojatni Ivan Perišić! Nismo znali da može letjeti

Foto: Profimedia
GOL SA STILOM: Ivan Perišić visoko je skočio, vinuo se u visine i matirao suparničkog golmana.
Nogometaši PSV-a, aktualni nizozemski prvaci, sa stilom su sinoć otvorili novu sezonu, na domaćem su terenu u Eindhovenu svladali Spartu iz Rotterdama sa 6-1 u 1. kolu nizozemske Eredivisie. Jedan od najboljih igrača na terenu bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je postigao pogodak uz dvije asistencije. Znali smo da Ivan ima sjajan odraz, a to je i pokazao u 40. minuti, kad je nakon jednog ubačaja iz kornera glavom postigao gol za 2-0, nadskočivši čitav obrambeni zid, kao da he jtio vidjeti što se iza njega nalazi. Bio je to uistinu nebeski skok Ivana Perišića, o čemu svjedoči i ova galerija

Njegova izvedba, okrunjena jednim specifičnim trenutkom čiste nogometne genijalnosti, postala je glavna tema sportskih izvještaja. Bio je to dan kada je Ivan Perišić još jednom podsjetio Nizozemsku, ali i cijelu nogometnu Europu, na svoju neprolaznu klasu. Njegov pogodak nije bio samo broj na semaforu; bio je to potez koji je sažeo njegovu snagu, inteligenciju i nezaustavljivu želju za pobjedom. Iako su gosti pokušavali otežati život PSV-u nakon gola za 1-0, bilo je jasno da je pitanje vremena kada će obrana ponovno popustiti. U takvoj konstelaciji snaga, na scenu je stupio hrvatski velemajstor.

Nizozemski izvještaji opisali su taj trenutak kao "nebeski skok". Najpoznatiji nizozemski medij De Telegraaf navodi: 

"Ivan Perišić je ponovno bio pokretačka snaga i povisio vodstvo svoje momčadi na 2-0, skočivši u zrak poput košarkaša i glavom poslavši loptu u mrežu nakon Veermanovog kornera."

Perišić je demonstrirao savršen tajming, odraz i nevjerojatnu fizičku snagu, nadvisivši svoje čuvare. Uslijedio je udarac glavom – snažan, precizan i neobranjiv. Lopta se zakucala u mrežu, a iako ju je jedan od braniča Sparte pokušao očistiti s gol-linije, bilo je prekasno. Bio je to pogodak za 2:0, gol koji je slomio duh gostiju i praktički riješio pitanje pobjednika prije poluvremena.

No, mediji se nisu zaustavili samo na opisu pogotka. Njegova cjelokupna izvedba u toj utakmici opisana je terminima poput "briljantna" i "senzacionalna". Perišić nije bio samo strijelac; bio je kreator i pokretač. Njegov utjecaj vidio se i u drugom poluvremenu, gdje je upisao dvije ključne asistencije. Prvo je u 50. minuti poslužio Joeyja Veermana, a zatim je u 70. minuti namjestio pogodak i Guusu Tilu. Kada je u 73. minuti napuštao travnjak, ispraćen je ovacijama cijelog Philips Stadiona. Nizozemski mediji jednoglasno su zaključili – Perišić ne pokazuje znakove usporavanja i nastavlja s dominantnim igrama koje su obilježile i prethodnu sezonu.

10.8.2025.
6:52
Silvijo Maksan
Profimedia
Ivan PerišićPsv EindhovenGol
Je li to ptica ili avion? Ne, to je nevjerojatni Ivan Perišić! Nismo znali da može letjeti