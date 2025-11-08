FREEMAIL
MARKO SE VRATIO /

Što se to događa u Hajduku? Pogledajte kako je Livaja odbio uzeti kapetansku traku

Što se to događa u Hajduku? Pogledajte kako je Livaja odbio uzeti kapetansku traku
Foto: Sime Zelic/pixsell

Prvi je to nastup kapetana Hajduka nakon 27. rujna i pobjede protiv Lokomotive

8.11.2025.
20:53
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
Hajduk je svladao Osijek na Poljudu 2:0 u derbiju 13. kola HNL-a te se tako odvojio od Dinama na prvom mjestu ljestvice. 

Strijelci za Bijele bili su Krovinović u petoj te Šego u 94. minuti susreta. U 85. minuti ušao je i Marko Livaja

Prvi je to nastup kapetana Hajduka nakon 27. rujna i pobjede protiv Lokomotive. Zanimljivo, Livaja nije htio uzeti kapetansku traku od Krovinovića. Situaciju pogledajte OVDJE

Spomenimo i kako je u 73. minuti za Osijek u igru ušao i mladi Anton Matković koji nije igrao od 22. veljače kada se teško ozlijedio upravo na Poljudu protiv Hajduka. 

Vatreno je bilo i na tribinama gdje su navijači na dvije tribine razvili nekoliko poruka uz veliku koreografiju na sjevernoj tribini i bakljadu. Više o tome OVDJE

HajdukMarko Livaja
