Što se to događa u Hajduku? Pogledajte kako je Livaja odbio uzeti kapetansku traku

Hajduk je svladao Osijek na Poljudu 2:0 u derbiju 13. kola HNL-a te se tako odvojio od Dinama na prvom mjestu ljestvice.

Strijelci za Bijele bili su Krovinović u petoj te Šego u 94. minuti susreta. U 85. minuti ušao je i Marko Livaja.

Prvi je to nastup kapetana Hajduka nakon 27. rujna i pobjede protiv Lokomotive. Zanimljivo, Livaja nije htio uzeti kapetansku traku od Krovinovića. Situaciju pogledajte OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Spomenimo i kako je u 73. minuti za Osijek u igru ušao i mladi Anton Matković koji nije igrao od 22. veljače kada se teško ozlijedio upravo na Poljudu protiv Hajduka.

Vatreno je bilo i na tribinama gdje su navijači na dvije tribine razvili nekoliko poruka uz veliku koreografiju na sjevernoj tribini i bakljadu. Više o tome OVDJE.