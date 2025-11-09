Pogledajte čudesne obrane Zelenike koje su uništile Rijeku i odvele Varaždin na treće mjesto

U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku sa 1-0 probivši se na treće mjesto.

Prva prava prilika Varaždinaca završila je golom. Duvnjak je osvojio loptu na sredini i odigrao u dubinu za Latkovića koji je zaobišao Zlomislića pa povratnom loptom pronašao Mamića koji je lako poentirao.

U samoj završnici gosti su imali još dvije velike prilike, ali nije bilo promjene rezultata. U 86. minuti Jurić je ubacio, a Adu-Adjei pucao, no Zelenika je sjajno obranio glavom. U sudačkoj nadoknadi odlično je pucao i Devetak, ali je Zelenika rukom skrenuo loptu u vratnicu.

Fantastične dvije obrane 32-godišnjeg Zelenike u razmaku od samo nekoliko minuta u završnici utakmice, zahvaljujući kojima je Varaždin svladao aktualne prvake i smjestio se na treće mjesto ljestvice uoči reprezentativne stanke. Obje obrane možete pogledati OVDJE.