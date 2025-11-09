FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA HOBOTNICA /

Pogledajte čudesne obrane Zelenike koje su uništile Rijeku i odvele Varaždin na treće mjesto

Pogledajte čudesne obrane Zelenike koje su uništile Rijeku i odvele Varaždin na treće mjesto
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

U sudačkoj nadoknadi odlično je pucao i Devetak, ali je Zelenika rukom skrenuo loptu u vratnicu

9.11.2025.
22:57
Sportski.netHina
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku sa 1-0 probivši se na treće mjesto.

Prva prava prilika Varaždinaca završila je golom. Duvnjak je osvojio loptu na sredini i odigrao u dubinu za Latkovića koji je zaobišao Zlomislića pa povratnom loptom pronašao Mamića koji je lako poentirao.

U samoj završnici gosti su imali još dvije velike prilike, ali nije bilo promjene rezultata. U 86. minuti Jurić je ubacio, a Adu-Adjei pucao, no Zelenika je sjajno obranio glavom. U sudačkoj nadoknadi odlično je pucao i Devetak, ali je Zelenika rukom skrenuo loptu u vratnicu.

Fantastične dvije obrane 32-godišnjeg Zelenike u razmaku od samo nekoliko minuta u završnici utakmice, zahvaljujući kojima je Varaždin svladao aktualne prvake i smjestio se na treće mjesto ljestvice uoči reprezentativne stanke. Obje obrane možete pogledati OVDJE

Standings provided by Sofascore
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVA HOBOTNICA /
Pogledajte čudesne obrane Zelenike koje su uništile Rijeku i odvele Varaždin na treće mjesto