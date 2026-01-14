Počinje malonogometno prvenstvo! Hrvatska otvara UEFA Futsal Euro 2026. protiv Francuske

UEFA Futsal Euro 2026. trinaesti put će se održati od 21. siječnja do 7. veljače u Latviji, Litvi i Sloveniji te će ga gledatelji moći pratiti ekskluzivno na Voyo platformi.

Na turniru koji se igra svake četiri godine šesnaest reprezentacija traži naslov najbolje europske reprezentacije u dvoranskom nogometu. Na platformi Voyo prvi put moći ćete pogledati prijenose utakmica Mini Vatrenih, koje će komentirati Ivan Bilić te stručni komentator, bivši hrvatski reprezentativac Dino Kovač, utakmice četvrtfinala, polufinala te utakmicu za treće mjesto, koju ćete moći pogledati i na RTL2, kao i finale.

Šesnaest reprezentacija, među kojima je dvostruki europski prvak Portugal (2018. i 2022.), plasiralo se na finalni turnir, a među njima je i hrvatska reprezentacija, u skupini s domaćinom Latvijom, zatim Gruzijom i Francuskom. Hrvatska se kvalificirala za završnicu kao pobjednik grupe 5, koju je briljantno izborila te ostvarila maksimalni učinak od šest pobjeda protiv Azerbajdžana, Švedske i Grčke. Sada u skupini A Hrvatska dočekuje Latviju, koja se kvalificirala kao domaćin, Francusku, koja se pak nije kvalificirala za EURO 2022., ali je na Svjetskom prvenstvu 2024. osvojila 4. mjesto, te Gruziju, koja je svojim prvim nastupom na Futsal Euru 2022. došla do četvrtfinala, kada je zaustavila upravo Francusku.

Hrvatska je svoj najveći uspjeh u Futsalu ostvarila baš 2012. kada je u nezaboravnoj atmosferi prepune Arene Zagreb igrala u polufinalu protiv jedne od najboljih malonogometnih reprezentacija, Rusije, od koje je zaustavljena te je osvojila četvrto mjesto, što je ostao naš najveći rezultat. Na Futsalu Euro u Belgiji 2014. Hrvatska je bila 8., dok je 2022. u Nizozemskoj zaustavljena u grupnoj fazi. Na Svjetskom prvenstvu 2024. Hrvatska se plasirala među 16 najboljih reprezentacija, točnije bila je 15. reprezentacija svijeta.

Prema novom velikom rezultatu reprezentaciju će povesti izbornik Marinko Mavrović, a nacionalni tim čine strijelci Kristian Čekol, Josip Jurlina, David Mataja, Luka Perić, Jakov Hrstić, David Barbarić, kapetan i branič Franco Jelovčić, braniči Duje Kustura, Niko Vukmir, Marko Kuraja, Nikola Gudasić, Kristijan Postružin te golmani Ante Piplica, Vinko Rozga i Nikola Čizmić.

U Xiaomi Areni u Rigi, s prijenosnom na Voyo, Hrvatska prvu utakmicu u skupini igra u srijedu, 21. siječnja od 16 h protiv Francuske, zatim u nedjelju, 25. siječnja protiv Gruzije od 13 h te u srijedu, 28. siječnja u 16.30 protiv Latvije.

