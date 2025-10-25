Gosti idu kući pjevajući! Maurić i Jagušić zabili golčine za pobjede Istre i Slavena

Ove su subote odigrane dvije utakmice SuperSport Hrvatske nogometne lige. Najprije je Istra otišla u goste Lokomotivi i pobijedila 1:2 da bi potom Slaven Belupo u Varaždinu pobijedio Varaždin 3:1 i odnio pobjedu put Koprivnice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pregršt prilika Lokomotive i pobjeda Istre

U prvom subotnjem susretu 11. kola HNL-a nogometaši pulske Istre 1961 su nakon preokreta na maksimirskom stadionu pobijedili Lokomotivu 2-1 (1-1). Lokomotiva je upisala treći poraz u sezoni i ostala je treća na ljestvici. Istra 1961 je došla na peto mjesto i ima samo bod manje od subotnjeg suparnika. Lokomotiva je povela u 15. minuti golom Alekse Stojakovića, dok su gosti iz Pule izjednačili u nadoknadi prvog dijela. Strijelac prelijepog pogotka iz slobodnog udarca bio je Antonio Maurić. Do pobjede su gosti stigli u 83. minuti golom Nigerijca Isaaca Ayume. Zaiskrilo se na terenu već u sedmoj minuti kada su gosti uzaludno tražili crveni karton nakon, činilo se, grubog prekršaja Diopa na Radoševiću. Prva smislena akcija kreirana je u 15. minuti, od strane domaćina te je odmah rezultirala pogotkom. Nakon kombiniranja Krivaka i Šituma potonji je poslao dobru asistenciju prema Stojakoviću koji je pogodio za startno slavlje domaćeg sastava. Nakon pogotka nastavila se nešto bolja igra Lokomotive koja je mogla povećati vodstvo u 27. minuti i to zaslugama gostiju. Marešić je tom prilikom bio vrlo blizu da pogodi vlastitu mrežu.

Veliku šansu Lokomotiva je propustila u 39. minuti. Na pladnju je gol za 2-0 imao Krivak, ali nije uspio naciljati praznu mrežu. Nakon što je Lokomotiva ostala bez drugog gola do odlaska na odmor je uslijedila kazna na drugoj strani. U drugoj minuti nadoknade Maurić je bio precizan iz slobodnog udarca sa skoro 30 metara i pulska momčad je tako, prilično nenadano, kraj prvih 45 minuta dočekala bez rezultatskog zaostatka. Znatno bolja igra Lokomotive nastavljena je i u drugom poluvremena. U 47. minuti je blokiran udarac Antolića, kao što je zaustavljen i pokušaj Šituma pet minuta kasnije. Između te dvije šanse domaćina pokušala je i Istra 1961 u 53. minuti kada je Vinko Rozić nepotrebno odugovlačio u potencijalnoj dobroj situaciji. U 65. minuti je poništen pogodak Lokomotive zbog zaleđa. Domaćin je sve do završnice nastavio s napadima i pokušajima da drugi put povede, ali su svi promašaji na kraju skupo plaćeni. U 76. minuti je prvo zaprijetio Lawal, dok se u 83. dogodio preokret. Frederiksen je ubacio loptu, a Ayuma je postigao pogodak koji je šokirao domaćina koji je sve do kraja ostao bez pravog odgovora. Golove s tog susreta pogledajte OVDJE.

"Derbi sjevera" riješio Dalmatinac

U drugom subotnjem susretu 11. kola HNL-a također su slavili gosti. Nogometaši Slaven Belupa pobijedili su kod Varaždina 3-1 (2-1). U sedmoj minuti je Latković pucao pored vratnice. Vrlo brzo nakon toga upravo se Latković, jak varaždinski adut, ozlijedio te je morao napustiti igru. Ništa se potom posebno zanimljivo na travnjaku nije događalo do 24. minute kada su kao na traci počeli padati golovi. Veliki gostujući junak bio je Šuto koji je u idućih devet minuta zabio dva puta za velikih 2-0 Slaven Belupa. Prvo je Šuto dobio odličnu loptu od Nestorovskog koju je jednostavno pospremio u mrežu za 1-0, dok je u 32. Šuto uposlen od Mitrovića te je još jednom dobro reagirao u situaciji jedan na jedan s domaćim golmanom Zelenikom. Slaven Belupo je tako poveo 2-0, a Ante Šuto rješio "Derbi sjevera" već u 32. minuti. Do odmora je Varaždin smanjio, a pogodak je postigao Luka Mamić u 35. minuti. Potvrda pobjede kluba iz Koprivnice dogodila se u 57. minuti kada je domaću mrežu naciljao Adriano Jagušić.

Do kraja poluvremena Varaždin je ipak smanjio. U 35. minuti zabio je Mamić, s tim da je u tom trenutku loše reagirao gostujući vratar Hadžikić. Mogao je do kraja prvog dijela Varaždin i izjednačiti, ali u 40. minuti nakon sjajnog prodora nije bio precizan strijelac prvog pogotka Mamić. Na startu drugog dijela, u 53. minuti, imao je domaćin novu šansu za 2-2. Abdullazada je poslao odličnu loptu u gostujući šesnaesterac, ali Dabro je loše reagirao. Kazna je uslijedila vrlo brzo. Četiri minute kasnije s vrha šesnaesterca je žestoko raspalio Jagušić i pogodio za gostujućih 3-1. Do kraja susreta Varaždin je bio sastav koji je napadao i pokušao zakomplicirati dvoboj u završnici, ali naleti domaćina uglavnom su bili plahi i Slaven Belupo je lakoćom zadržao prednost od dva gola i tri boda u vlastitim rukama. Mogli su gosti i uvjerljivije slaviti, ali Filipović nije realizirao odličnu priliku u 85. minuti. Golove tog susreta pogledajte OVDJE.

U prvom dvoboju 11. kola Hajduk je u gostima pobijedio Goricu 3-1. Golove su za Splićane postigli Šarlija u četvrtoj, Šego u 53. iz jedanaesterca i Sigur u 67. minuti, dok je na drugoj strani jedino poentirao Čuić u 76. minuti. Hajduk je ostvario četvrtu pobjedu u nizu, a Velikogoričani četvrti domaći poraz zaredom. U nedjelju nam sljedi derbi kola - utakmica između Rijeke i Osijeka dok u ponedjeljak Dinamo gostuje kod Vukovara u Vinkovcima.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Dominirali smo protiv tri različite ekipe, ali bit ćemo mi još i bolji'