Liverpool do važna tri boda, susret obilježila mučna ozljeda, pružali mu pomoć pet minuta

S minimalnih 1-0 su nogometaši Liverpoola pobijedili kod Sunderlanda u dvoboju 26. kola engleske Premier lige.

Jedini pogodak postignut je u 61. minuti kada je nakon Salahovog kornera najbolje reagirao Van Dijk i pospremio loptu u mrežu. Do kraja utakmice nešto je bolji bio Sunderland, ali nije uspio izbjeći poraz.

Liverpool je ostao na šestom mjestu ljestvice. Ima tri boda manje od Manchester Uniteda koji je četvrti i dva manje od Chelseaja koji je peti.

Ozljedu je obilježila i teška ozljeda Watarua Enda. Endo je nezgodno pao prilikom jednog skoka i okrenulo mu se stopalo što je izazvalo ozljedu gležnja. Japanac je čak pokušao nastaviti, ali je poslije pao, pet minuta mu se ukazivala pomoć te je iznesen na nosilima.

„Očekujem da će biti izvan terena dosta dugo", kazao je trener Liverpoola Arne Slot.

City nastavlja loviti Arsenal

Nogometaši Manchester Cityja lako su na domaćem terenu svladali Fulham 3-0 čime su nastavili lov na Arsenal, vodeći sastav na ljestvici. Manchester City opet ima tri boda manje od Arsenala koji će u četvrtak gostovati kod Brentforda.

Pretposljednji Burnley izveo je nevjerojatan preokret te je s 3-2 slavio kod Crystal Palacea u utakmici gdje je svih pet golova postignuto u prvom dijelu.

Tek u 87. minuti Aston Villa je osigurala tri domaća boda protiv Brightona. Pobijedila je 1-0 golom Mingsa čime je i dalje tri boda iza drugoplasiranog Manchester Cityja.

Bez pogodaka je završila utakmica Nottingham Foresta i Wolverhamptona.

