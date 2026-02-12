FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKUŠAO NASTAVITI /

Liverpool do važna tri boda, susret obilježila mučna ozljeda, pružali mu pomoć pet minuta

Liverpool do važna tri boda, susret obilježila mučna ozljeda, pružali mu pomoć pet minuta
×
Foto: Danny Lawson, Pa Images/alamy/profimedia

Endo je nezgodno pao prilikom jednog skoka i okrenulo mu se stopalo što je izazvalo ozljedu gležnja

12.2.2026.
8:00
Sportski.netHina
Danny Lawson, Pa Images/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

S minimalnih 1-0 su nogometaši Liverpoola pobijedili kod Sunderlanda u dvoboju 26. kola engleske Premier lige.

Jedini pogodak postignut je u 61. minuti kada je nakon Salahovog kornera najbolje reagirao Van Dijk i pospremio loptu u mrežu. Do kraja utakmice nešto je bolji bio Sunderland, ali nije uspio izbjeći poraz.

Liverpool je ostao na šestom mjestu ljestvice. Ima tri boda manje od Manchester Uniteda koji je četvrti i dva manje od Chelseaja koji je peti.

Ozljedu je obilježila i teška ozljeda Watarua Enda. Endo je nezgodno pao prilikom jednog skoka i okrenulo mu se stopalo što je izazvalo ozljedu gležnja. Japanac je čak pokušao nastaviti, ali je poslije pao, pet minuta mu se ukazivala pomoć te je iznesen na nosilima. 

Liverpool do važna tri boda, susret obilježila mučna ozljeda, pružali mu pomoć pet minuta
Foto: Andy Buchanan/afp/profimedia

„Očekujem da će biti izvan terena dosta dugo", kazao je trener Liverpoola Arne Slot

Liverpool do važna tri boda, susret obilježila mučna ozljeda, pružali mu pomoć pet minuta
Foto: Nigel Roddis/imago Sportfotodienst/profimedia

City nastavlja loviti Arsenal

Nogometaši Manchester Cityja lako su na domaćem terenu svladali Fulham 3-0 čime su nastavili lov na Arsenal, vodeći sastav na ljestvici. Manchester City opet ima tri boda manje od Arsenala koji će u četvrtak gostovati kod Brentforda.

Pretposljednji Burnley izveo je nevjerojatan preokret te je s 3-2 slavio kod Crystal Palacea u utakmici gdje je svih pet golova postignuto u prvom dijelu.

Tek u 87. minuti Aston Villa je osigurala tri domaća boda protiv Brightona. Pobijedila je 1-0 golom Mingsa čime je i dalje tri boda iza drugoplasiranog Manchester Cityja.

Bez pogodaka je završila utakmica Nottingham Foresta i Wolverhamptona.

POGLEDAJTE VIDEO: Brončani heroj ima svoju pjesmu koja je pravi hit u svlačionici: Ovo morate čuti

Premier LigaLiverpoolSunderland
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx