Umro španjolski nogometaš (28): Njegovu borbu pratile su stotine tisuća ljudi

Španjolski nogometaš Xisco Quesada (28) umro je u srijedu nakon duge borbe s rakom gušterače.

Uz to što je bio nogometaš, Xisco Quesada bio je i influencer, a njegovu borbu s teškom bolešću na društvenim mrežama pratile su stotine tisuća ljudi.

Fallece Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que se convirtió en un ejemplo de visibilidad y lucha contra el cáncer. pic.twitter.com/c3Ful3gXiU — Javi Oliveira (@javioliveira) February 11, 2026

Xisco Quesada bio je mladi sportaš u naponu snage, nogometaš koji je igrao za nekoliko regionalnih klubova na Balearima. Njegov se život, kako je sam govorio, potpuno promijenio u lipnju 2023. godine. Nakon što je tjednima ignorirao bolove u trbuhu i umor, pripisujući ih napornim treninzima, suočio se sa šokantnom dijagnozom: agresivni rak gušterače u četvrtom stadiju s metastazama na jetri.

Fenomen koji je digao Španjolsku na noge

Njegova borba postala je nacionalni fenomen iz nekoliko razloga. Prvo, Xisco je na svom Instagram profilu bez filtera dokumentirao svaki korak svog liječenja. Prikazivao je surovu stvarnost bolesti, od fizičkih promjena do trenutaka straha i neizmjerne obiteljske ljubavi, stvorivši tako zajednicu koja ga je bezrezervno podržavala. Kada su iscrpljene mogućnosti javnog zdravstva, pokrenuo je GoFundMe kampanju za eksperimentalno liječenje. Odaziv je bio nevjerojatan: u manje od dvadeset četiri sata prikupljeno je više od 700.000 eura, a ukupan iznos premašio je devetsto tisuća eura.

Međutim, ono što je najviše odjeknulo u javnosti bila je njegova beskompromisna kritika sustava. Javno je progovorio o tome kako mu je odbijeno financiranje lijeka Olaparib uz obrazloženje da mu je očekivani životni vijek prekratak da bi takva investicija bila "isplativa". Njegova rečenica "Daju te za mrtvog od prvog trenutka" pokrenula je nacionalnu debatu o etici u zdravstvu i pravu pacijenata na borbu do samog kraja.

