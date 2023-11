Pet godina nakon što je upisao posljednji nastup za hrvatsku reprezentaciju, Marko Pjaca se vratio među Vatrene i konkurirat će za utakmice protiv Latvije i Armenije u kvalifikacijama za EURO 2024.

Posljednji nastup u dresu hrvatske reprezentacije Pjaca je upisao u susretu Lige nacija protiv Španjolske 15. studenog 2018. godine, koju je Hrvatska pobijedila rezultatom 3-2. Pjaca je u tom susretu ušao s klupe i upisao jednu minutu na terenu.

"Prekrasan je osjećaj biti ovdje, nadam se da ću pomoći ekipi koliko mogu," kazao je napadač Rijeke. "Prošlo je dosta vremena, dosta je novih lica, ali navike su iste," dodao je.

Osvrnuo se i na proteklih pet godina izvan reprezentativog dresa.

"Bilo je teških trenutaka, ne toliko zabrinutosti, ali to je iza mene, dogodilo se to što se moralo dogoditi. Shvatio sam to kao neku lekciju, hvala Bogu, vratio sam se, pokazao sebi i drugima da mogu opet biti na nivou od prije."

Pjaca je ovoga ljeta, nakon što je sedam godina bio igrač Juventusa na posudbama u Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi, Torinu i Empoliju, preselio u Rijeku. Priznao je kako nije očekivao da će se tako brzo iz HNL-a vratiti u nacionalnu vrstu.

"Nisam očekivao to tako brzo, nadao sam se, radio sam za to, ali niti blizu nisam očekivao da će to biti tako brzo."

Otkrio je kako se osjećao kada je dobio poziv.

"Jako sam se iznenadio to jutro, bio sam presretan. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran što mi čestitaju," kazao je sa smiješkom.

Dodao je kako je spreman i u dobroj fizičkoj spremi.

"Spreman sam, dosta sam se dignuo u formi, fizički sam stvarno dobro. Kolika će biti minutaža i koliko će me izbornik koristiti to ćemo vidjeti, ali definitivno sam spreman".

Što izbornik traži od Pjace i od momčadi?

"Nema tu neke posebne filozofije, moramo pobijediti u ove dvije utakmice. Dobro smo se spremili, imamo odlične igrače, nema kalkulacija, idemo po pobjede."

Osvrnuo se i na idućeg suparnika Latviju.

"Mi moramo biti maksimalni bez obzira na suparnika. Svaka utakmica je posebna, igramo u gostima, nema opuštanja ni nonšalancije," poručio je.

Na druženju s novinarima bio je i Josip Stanišić koji je najbliži poziciji desnog beka nakon ozljede Josipa Juranovića.

"Protiv Latvije je bitan brzi gol. Ali nećemo biti nervozni, znamo svoju kvalitetu. Bitna je pobjeda, a ne koliko ćemo golova zabiti," kazao je Stanišić.

"Znamo da Latvijci nisu tako loši kao što je to sugerirao rezultat na Rujevici. Zato moramo biti maksimalno koncentrirani," dodao je.

Bayernov branič na posudbi u Bayer Leverkusenu nada se da će Armenija "ukrasti" bodove Walesu i tako pomoći "Vatrenima".

"Nadamo se da će Armenci ukrasti bodove Walesu, ali prvom moramo odraditi subotu, a onda gledamo prema Armeniju. Svi smo optimistični i pozitivni," poručio je Stanišić.

