Bivši trener Dinama ne zna za poraz u Egiptu, u igri je za četiri trofeja

Krunoslav Jurčić, bivši trener Dinama, radi odličan posao s egipatskim velikanom Pyramidsom. U petak navečer njegova je momčad svladala National Bank s 4:0 i plasirala se u finale egipatskog Kupa.

To nije sve, Jurčić je u igri za još trofeja. U ligi za prvaka Egipta Pyramids drži prvu poziciji sedam bodova ispred Al Ahlyja sedam kola prije kraja, a u sljedećem kolu, 12.4. čeka ih upravo okršaj sa Al Ahlyjem. Pyramids je i u igri za Liga kup. Prolazak skupine praktički je riješen što znači da će Pyramids igrati četvrtfinale ovog natjecanja i može i tu doći do trofeja. Ako vam ni to nije dosta, Kruno Jurčić još je u igri za afričku Ligu prvaka. Za tri dana čeka ga prva utakmica četvrtfinala protiv marokanskog FAR Rabata.

Prošle sezone uzeo Kup, sad ide po sve

Jurčić za poraz na klupi Pyramidsa ne zna od prosinca prošle godine kada ga je u skupini lige prvaka dobio Esperance iz Tunisa, to je niz od već 23 utakmice bez poraza. Jurčić je na klupu egipatskog kluba sjeo u veljači prošle godine i vodio ih do trofeja u kupu. Ove sezone u 34 utakmice na klupi Pyramidsa ima samo tri poraza i u igri je za četiri trofeja.

U redovima kluba iz Kaira igraju neka poznata imena poput Ramadana Sobhija koji je igrao u Premier ligi, iskusnog golmana Al Shenawyja, reprezentativaca Burkine Faso, Ibrahima Blati Tourea, Egipta Mostafe Fathija i DR Konga, Fistona Mayelea.

