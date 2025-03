Komak gasi Zrinski i odlazi u inozemstvo? 'Srbija i Bugarska su uređenije od Hrvatske, tamo odlazim'

Sve se raspada u Zrinskom iz Jurjevca, prošle sezone bili su jednu utakmicu udaljeni od HNL-a, a sljedeće će igrati u trećem rangu, ako ne budu prethodno izbačeni u posljednji rang natjecanja.

Smijenili su još jednog trenera. Tako Dražen Dikonić više nije trener Zrinskog, a nakon subotnje utakmice s Orijentom gazda kluba Ivan Komak odlučit će o budućnosti kluba. "Igrači su me zamolili da nastavimo igrati, pristali su i na smanjenje plaća kako bi priveli sezonu kraju, no ako danas izgubimo vidjet ćemo kako ćemo odlučiti, nisam načisto s tom odlukom. Nažalost živimo u društvu u kojem Vučemilović odlučuje o tuđoj sudbini, meni se osvećuju zato što sam rekao istinu na kraju prošle sezone", rekao je Komak za Sportalo okomivši se na dopredsjednika HNS-a Antu Vučemilović-Šimunovića.

'Posvećen sam Pivovari'

"Prošlo kolo u Vinkovcima su se i domaći čudili onakvom bezočnom suđenju i krađi, nije Cibalia ništa kriva niti su oni nešto radili sa sucima, a ono što su odradili je bilo strašno. Čitavu sezonu nas kradu, sve je to osveta za ono što se dogodilo na kraju prošle sezone, oni su otvoreno tražili novac da bi bili prvaci. Sve skupa to više nema nikakvog smisla, trošimo novce da ih plaćamo a oni nas ubijaju. Kažem, nije konačna odluka, ali nije isključeno da ćemo odustati od natjecanja. Nisam do sada dolazio u svlačionicu ove sezone, danas ću ući i dati dečkima podršku, a što će biti nakon utakmice vidjet ćemo. Sve to što HNS radi će im se obiti o glavu, zapamtite što vam govorim, nećemo se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo bez obzira na skupinu kakvu imamo! Planovi? Iskreno trenutno sam posvećen Pivovari, radimo na razvoju novih proizvoda i izlasku na strana tržišta a u tom smjeru razmišljam i kad je nogomet u pitanju, Mađarska, Slovenija, Srbija, Bugarska, možda ću u jednoj od tih država krenuti s novom pričom jer svaka od njih je neusporedivo uređenija od našeg Saveza", izjavio je u svom stilu Komak

