Gattuso na presici: 'Jeličić se ne bi smio tako ponašati, a zasmetala mi je riječ stranac'

Hajduk u nedjelju u 16 sati dočekuje Šibenik u 27. kolu HNL-a. Nastavlja se teška borba za vrh tablice, a Šibenčani su pokazali da se ne može protiv ikoga upisati tri boda prije reda.

Uoči te utakmice, pres konferenciju održao je Gennaro Gattuso, a očekivano, odmah ga je dočekalo pitanje o Jošku Jeličiću. U obranu Gattusa je stao i Cannavaro. "Ne znam što je rekao Fabio, ali ja sam rekao što sam morao. Žao mi je što se jedan bivši nogometaš tako ponaša, pogotovo jer ima iskustva u tome. Žao mi je što nema poštovanja prema nama. Mogu razumjeti novinare, ali ne i nogometaše. U studiju mi stisne ruku i pozdravi me, a onda kasnije govori tako. Ono nije bio moj napad na njega, to je jednostavno bio moj stil govora", rekao je Gattuso pa rekao da ga je zasmetala riječ stranac. "Danas je 2025. godina i što to znači riječ stranac? Ostaje mi loš okus u ustima kada to čujem. Hrvatska je dio Europske unije. Ovdje nisam imao problema s tim prije. Ta riječ "stranac" jednostavno mi ne paše", zaključio je Gattuso priču s Jeličićem pa najavio Šibenik.

"Nećemo razmišljati previše unaprijed. Šibenik dolazi nakon pozitivnog niza. Vertikalni su, imaju puno igrača na skoku. Tu smo, živi smo i igramo. Bit će sve osim lagane utakmice. Očekuju nas trud i znoj. Neće to biti lako", najavio je Gattuso pa je dobio pitanje o slabijim brojkama Pukštasa i Rakitića.

"Ovo je problem svih, ne samo njih. Ali ja preuzimam odgovornost. Nećemo govoriti o njima kao pojedincima koji su problem. To je stvar kolektiva i igre koja se mora popraviti. Upali smo u krizu nakon zimske pauze. Moramo se svi zajedno dignuti", rekao je strateg Bijelih.

'Šibenik je opasan i bez Santinija'

"Mnogo ljudi van nogometa misle da mi u svlačionici imamo kaos. To nije istina, atmosfera je vrhunska. Trenirali smo u Stobreču jer je na Poljudu bila reprezentacije. I u takvim uvjetima radili smo vrhunski. Na nama je da to prebacimo na utakmicu protiv Šibenika", komentirao je Gattuso raspoloženje u ekipi.

Talijan je rekao da Biuka i dalje muči pubična kost, a da Kalinić i Žaper još nisu spremni za utakmicu pa se vratio Šibeniku koji dolazi bez Nižića i najboljeg igrača Santinija.

"To ništa ne mijenja. Opasni su i bez njih. Puno se priča o stanju u njihovom klubu, ali takvi su najopasniji kada nemaju što izgubiti. Svaki igrač Šibenika će htjeti pobjedu protiv Hajduka. Oni su još uvijek tu, daleko je to od ispadanja. Mislili smo da će lako prosuti bodove, ali oni ne odustaju. Mi moramo biti maksimalno oprezni. Naš stil igre će biti napadački", najavio je Gattuso pa se osvrnuo na Tudora i razliku između Hrvatske i Italije.

"Biti trener je svugdje teško. Sa 17 godina sam kao igrač išao u Škotsku. Čuo sam se s Igorom. Često smo se viđali u Splitu. Čestitao sam mu. Igrao je u Juventusu, poznaje osoblje, igrače, sve… Prilagodba će mu biti lakša. Meni je uvijek problem kada mijenjam klubove dok upoznam sve ljude. Podjednako je teško biti trener u Italiji i ovdje", kazao je Gattuso.

