Sučić je apsolutno očarao sve: 'Sposoban je preuzeti značajnu ulogu, kompletan je igrač'

Nogometaši milanskog Intera svladali su pred svojim navijačima Fiorentinu s 3-0 u dvoboju devetog kola talijanske Serie A, uz sve pogotke u drugom poluvremenu.

Petar Sučić odigrao je cijelu utakmicu za Inter i zabio svoj prvi pogodak. Prvo je nekadašnji igrač Dinama lijepo prevario jednog suparničkog igrača, potom 'zavaljao' drugoga i precizno u bliži kut zabio za 2-0.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Gol, koji je postigao u svom jedanaestom nastupu sezone, zapečatio je kompletnu izvedbu u smislu intenziteta, tehnike i zrelosti, potvrđujući kvalitete koje su ljeti probudile entuzijazam Nerazzurra za njega", piše talijanski Goal.com.

Petar Sučić nije igrao samo kao zamjena, već je ostavljao dojam da je već igrač sposoban preuzeti značajnu ulogu. Njegova izvedba predstavljala je konkretan odgovor na očekivanja na početku sezone, posebno nakon razdoblja manje minutaže", pišu talijanski mediji koji su očarani Sučićevom predstavom.

„Sučić je kompletan, zreo vezni igrač s izvrsnom kvalitetom. Sretni smo što ga imamo i što gledamo kako ovako raste", rekao je trener Christian Chivu za klupsku televiziju.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić je novi trener Osijeka!