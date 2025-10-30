Liverpoolovom slobodnom padu narugala se i najgora reprezentacija svijeta viralnim komentarom

Nogometaši Crystal Palacea izborili su plasman u četvrtfinale engleskog Lige kupa nakon što su na Anfieldu pobijedili Liverpool sa 3-0.

Dva gola za goste zabio je Ismaila Sarr (41, 45), a među strijelce se upisao i Yeremi Pino (88). Hrvatski nogometaš Borna Sosa je igrao za goste do 83. minute.

Bio je to čak šesti poraz Liverpoola u zadnjih sedam susreta u svim natjecanjima. U tom negativnom nizu aktualnih prvaka uživaju njihovi glavni rivali, a nakon posljednjeg poraza viralan je postao odgovor i San Marina.

X profil koji prati San Marino i ima preko 300 tisuća pratitelja javio se komentarom na objavu Liverpoola: "Pozdrav, molim vas igrajte protiv nas".

We exit the Carabao Cup. pic.twitter.com/2DQGbJkZcM — Liverpool FC (@LFC) October 29, 2025

Foto: Screenshot/x

Reprezentacija San Marina odigrala je 200 utakmica u svojoj povijesti i pobijedila samo tri, a izgubila čak 187.

