Liverpoolovom slobodnom padu narugala se i najgora reprezentacija svijeta viralnim komentarom

Liverpoolovom slobodnom padu narugala se i najgora reprezentacija svijeta viralnim komentarom
Foto: Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia

Bio je to čak šesti poraz Liverpoola u zadnjih sedam susreta u svim natjecanjima

30.10.2025.
7:40
Sportski.net
Peter Byrne, Pa Images/alamy/profimedia
Nogometaši Crystal Palacea izborili su plasman u četvrtfinale engleskog Lige kupa nakon što su na Anfieldu pobijedili Liverpool sa 3-0.

Dva gola za goste zabio je Ismaila Sarr (41, 45), a među strijelce se upisao i Yeremi Pino (88). Hrvatski nogometaš Borna Sosa je igrao za goste do 83. minute.

Bio je to čak šesti poraz Liverpoola u zadnjih sedam susreta u svim natjecanjima. U tom negativnom nizu aktualnih prvaka uživaju njihovi glavni rivali, a nakon posljednjeg poraza viralan je postao odgovor i San Marina

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

X profil koji prati San Marino i ima preko 300 tisuća pratitelja javio se komentarom na objavu Liverpoola: "Pozdrav, molim vas igrajte protiv nas". 

 

Foto: Screenshot/x

Reprezentacija San Marina odigrala je 200 utakmica u svojoj povijesti i pobijedila samo tri, a izgubila čak 187. 

