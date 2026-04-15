Sučić neće igrati za Inter u sljedećoj utakmici, evo zašto

Milanski Inter, prvoplasirana momčad Serie A, u sljedećem kolu prvenstva igraju na svojem terenu protiv Cagliarija, a u tom susretu trener Christian Chivu neće moći računati na nekoliko važnih igrača, među kojima je i hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Sučić ne smije nastupiti za Inter u toj utakmici jer mora odraditi suspenziju zbog pet žutih kartona, posljednji od kojih je zaradio u utakmici protiv Coma.

Osim Sučića, trener Chivu neće moći računati na svog prvog napadača Lautara Martineza kojega muči ozljeda lista.

U kadru momčadi će biti Yann Biseck koji se oporavio od ozljede, ali se pretpostavlja da neće početi utakmicu.

Inter je nakon 32 odigrana kola prvoplasirana momčad na tablici Serie A sa 75 bodova, devet više od drugog Napolija.

