FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NERAZZURRI U PROBLEMIMA /

Sučić neće igrati za Inter u sljedećoj utakmici, evo zašto

Sučić neće igrati za Inter u sljedećoj utakmici, evo zašto
×
Foto: Piero CRUCIATTI/AFP/Profimedia

Trenera Intera Christiana Chivua muče problemi sa slaganjem ekipe

15.4.2026.
14:23
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

Milanski Inter, prvoplasirana momčad Serie A, u sljedećem kolu prvenstva igraju na svojem terenu protiv Cagliarija, a u tom susretu trener Christian Chivu neće moći računati na nekoliko važnih igrača, među kojima je i hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Sučić ne smije nastupiti za Inter u toj utakmici jer mora odraditi suspenziju zbog pet žutih kartona, posljednji od kojih je zaradio u utakmici protiv Coma.

Osim Sučića, trener Chivu neće moći računati na svog prvog napadača Lautara Martineza kojega muči ozljeda lista.

U kadru momčadi će biti Yann Biseck koji se oporavio od ozljede, ali se pretpostavlja da neće početi utakmicu.

Inter je nakon 32 odigrana kola prvoplasirana momčad na tablici Serie A sa 75 bodova, devet više od drugog Napolija.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
