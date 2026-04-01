Patili smo protiv Brazila, jedno veliko pitanje ostaje, ali ovo nam daje optimizam

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u pripremnom dvoboju u američkom gradu Orlandu od Brazila s 1-3. Za Hrvatsku je zabio Lovro Majer, a za Brazil Danilo Oliveira, Igor Thiago i Gabriel Martinelli.

Ova utakmica, kao i ona s Kolumbijom, ponudila nam je dosta toga zanimljivog i vidjelo se da su oba izbornika shvatila ovu utakmicu kao odličnu priliku za uigravanje ekipe za Svjetsko prvenstvo do kojeg nas dijeli tek 70-ak dana. Izdvojit ćemo pet situacija koje ćemo zapamtiti nakon ove utakmice.

Patimo pod pritiskom od brzanaca

Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji Brazila. Brzi krilni igrači Brazila stvarali su velike probleme našim bočnim igračima i stvorili dobre prilike koje je spašavao Livaković. Hrvatski vratar bio je fenomenalan, držeći Vatrene u igri serijom obrana. Zaustavio je snažan udarac Danila, potom obranio zicer Joãu Pedru, a zatim i pokušaj Matheusa Cunhe. Livaković je bio jedini razlog zašto je na semaforu dugo stajala nula. Pokazalo se da nam niski blok ne odgovara i da smo bolji kada imamo loptu jer posjed znamo držati i tako stvarati prilike, ali važnije, kontrolirati utakmicu.

Dobri pojedinci

Osim Livakovića, pohvale su zaslužili u prvom redu Vušković i Moro. Luka je opet pokazao o kakvoj se klasi radi. Odličan u skoku, odličan u iznošenju lopte i možemo biti optimistični što se toga tiče. Nikola Moro je jako dobro igrao u veznom redu. Kao i protiv Kolumbije bio je motor naše ekipe, pokrivao je odlično sredinu i istaknuo kandidaturu za prvih 11 na Svjetskom prvenstvu. Lovro Majer zabio je gol i bio odličan, a izdvojit ćemo i Marca Pašalića koji se pokazao odličnim na wing-beku.

Kontroverzni penal i gruba Hrvatska

Možda bismo izvukli neriješen ishod da nije bilo loše odluke suca Guida Gonzaleza koji je pokazao na bijelu točku nakon što je Endrick pao ispred Šutala. Malo treba amnestirati suca jer je brazilski napadač uistinu odlično "prodao" taj pad ubacivši se ispred našeg stopera i onda pao ispred njega. Odluka je bila kriva, ali treba reći i da su naši igrači igrali poprilično grubo cijelu utakmicu i radili prekršaje koji baš ne priliče prijateljskoj utakmici. Vušković je u 82. minuti vjerojatno trebao završiti na tuširanju.

Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

Što ćemo s formacijom?

Tri ili četiri u zadnjoj liniji, pitanje je sad i pitanje je koje će ostati do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Dalić je pokušao s tri stopera u ove dvije floridske utakmice i dojam je da može biti zadovoljan. Pokazalo se da ta formacija odgovara velikoj većini naših igrača. Vušković je savršen za srednjeg stopera, Perišiću je pozicija wing-beka najdraža, Stanišić je i više nego solidan. Ipak, potpisnik ovih redova nije uvjeren da na SP nećemo krenuti s četiri kao što je to bilo većinom do sada. Izborniku je ipak to najdraža formacija i s njom smo osvojili sve medalje. S druge strane, ove dvije utakmice bile su pripremne pa ima smisla da su bile generalne probe i što se formacije tiče. Možda će sve ovisiti o oporavku Joška Gvardiola.

Ulazimo u ritam

Zaključit ćemo pozitivnom ocjenom nakon ove dvije utakmice. Reprezentacija koja je osvojila medalju na posljednja dva prvenstva lagano ulazi u ritam i tako će se nastaviti. Dobili smo odgovor da možemo igrati u formaciji s tri stopera, stvarali smo prilike u obje utakmice, bilo je i loših i dobrih strana, ali na dobrom smo putu i vremena još imamo. Dvije prijateljski prije samog početka prvenstva, skupina koja nije preteška, to je pet utakmica koje će nastaviti ovaj ritam i Hrvatska će opet biti najbolja i najspremnija kada počne nokaut faza, to vam garantiramo!

