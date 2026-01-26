FREEMAIL
CITIRAO IDOLA /

Guardiola bizarnim izjavama uputio žestoku poruku Kovačiću i Gvardiolu

Guardiola bizarnim izjavama uputio žestoku poruku Kovačiću i Gvardiolu
Foto: Matt West/shutterstock Editorial/profimedia

Guardiolu muče brojne ozljede i zato se prisjetio riječi svoga idola Johana Cruijffa

26.1.2026.
15:05
Sportski.net
Matt West/shutterstock Editorial/profimedia
Pep Guardiola imao je poprilično bizarnu presicu nakon pobjede na Wolvesima u kojoj je indirektno uputio poruku svojim igračima. City je slavio u subotu i tako došao na četiri boda od vodećeg Arsenala

Guardiolu muče brojne ozljede i zato se prisjetio riječi svoga idola Johana Cruijffa. „Imamo nevjerojatne liječnike, nevjerojatne fizioterapeute, rade 24 sata dnevno. Vjerujem Johanu Cruijffu - mom mentoru, mom idolu, mom svemu. Rekao mi je 'kada igrač ne želi biti ozlijeđen, neće biti ozlijeđen", kazao je Guardiola i tako uputio poruku Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu koji su ozlijeđeni i izvan stroja. 

„Postoje situacije gdje nemaju sreće, ali kada ste u formi i ne želite se ozlijediti, nećete se ozlijediti. Nažalost, imamo ih puno, to je problem koji trenutno imamo" kazao je katalonski stručnjak i uz Kovačića i Gvardiola podbo Stonesa, Diasa, Nicu Gonzaleza i Savinha. 

Premier LeagueManchester CityJoško GvardiolMateo KovačićPep Guardiola
