Guardiola bizarnim izjavama uputio žestoku poruku Kovačiću i Gvardiolu

Pep Guardiola imao je poprilično bizarnu presicu nakon pobjede na Wolvesima u kojoj je indirektno uputio poruku svojim igračima. City je slavio u subotu i tako došao na četiri boda od vodećeg Arsenala.

Guardiolu muče brojne ozljede i zato se prisjetio riječi svoga idola Johana Cruijffa. „Imamo nevjerojatne liječnike, nevjerojatne fizioterapeute, rade 24 sata dnevno. Vjerujem Johanu Cruijffu - mom mentoru, mom idolu, mom svemu. Rekao mi je 'kada igrač ne želi biti ozlijeđen, neće biti ozlijeđen", kazao je Guardiola i tako uputio poruku Mateu Kovačiću i Jošku Gvardiolu koji su ozlijeđeni i izvan stroja.

„Postoje situacije gdje nemaju sreće, ali kada ste u formi i ne želite se ozlijediti, nećete se ozlijediti. Nažalost, imamo ih puno, to je problem koji trenutno imamo" kazao je katalonski stručnjak i uz Kovačića i Gvardiola podbo Stonesa, Diasa, Nicu Gonzaleza i Savinha.

