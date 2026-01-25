Gironi je 'pun kufer' Dominika Livakovića: 'Ma, nadamo se da će otići što prije'

Girona se nada odlasku hrvatskog vratara Dominika Livakovića "što je prije moguće", rekao je u nedjelju trener tog katalonskog nogometnog kluba Michel Sanchez.

Girona je prošli tjedan iz Barcelone dovela njemačkog vratara Marca-Andrea Ter Stegena koji bi se umjesto Livakovića trebao natjecati za mjesto među vratnicama s prvim čuvarom mreže Paulom Gazzanigom.

"Ter Stegen može uzeti dres s bilo kojim slobodnim brojem. Nadamo se da će Livaković otići što je prije moguće, jer i on sam to želi", izjavio je Sanchez na konferenciji za medije uoči utakmice s Getafeom.

Livaković, nije upisao niti jedan nastup od kada je ljetos došao na posudbu iz turskog Fenerbahčea. Zatražio je odlazak iz Girone kako bi otišao u zagrebački Dinamo gdje se nada igranju, što bi mu pomoglo da spreman dočeka Svjetsko prvenstvo u lipnju.

No, pregovori Dinama i njegovog kluba Fenerbahčea otegnuli su se pa je trenutno neizvjesno hoće li 31-godišnjak doći u Maksimir.

"Ode li Livaković, to bismo mogli iskoristiti za dovođenje lijevog beka ili napadača," rekao je Sanchez.

Tko će braniti?

Ter Stegen je došao na šestomjesečnu posudbu nakon što je uslijed ozljede izgubio mjesto među vratnicama aktualnog prvaka Barcelone. Premda je ove sezone upisao samo jedan nastup, uvjeren je da će istisnuti s gola Gazzanigu i tako konkurirati za odlazak s Njemačkom na Svjetsko prvenstvo.

"Poštujem sve ono što je učinio Paulo (Gazzaniga) za ovaj klub, ali ja sam došao s namjerom braniti," izjavio je Ter Stegen tijekom predstavljanja u četvrtak.

Rekao je da ga je Gazzaniga pozvao na kavu i da su lijepo razgovarali. Dodao je da su ga vratari srdačno dočekali.

Livaković je prošli tjedan normalno trenirao s momčadi, rekao je Hini klupski glasnogovornik.

"Trener će odlučiti tko će braniti, ali ja sam spreman", poručio je Ter Stegen uoči utakmice koja se igra u ponedjeljak na stadionu Montilivi u Gironi.

Girona je upisala tri pobjede zaredom i pobjegla s dna ljestvice španjolskog prvenstva.

