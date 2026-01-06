FREEMAIL
Kovačevićeve inovacije /

Pazite na koji način će trener Dinama pratiti treninge u Čatežu

Pazite na koji način će trener Dinama pratiti treninge u Čatežu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Trener Modrih će o svemu biti obaviješten te će se na pripreme pridružiti dobro informiran

6.1.2026.
12:18
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Kao što smo već prenijeli, Dinamov se strateg razbolio te danas neće putovati na pripreme u Sloveniju, već će se svojim igračima priključiti naknadno. No to neće stvarati veće probleme Dinamu, budući da će Kovačević biti u stalnom kontaktu sa svojim stožerom, što je otkrio i Sandro Bloudek:

"Trener je dobio virozu, ima temperaturu i pridružit će se za par dana, kad se bude bolje osjećao. Sve smo se dogovorili, imamo plan priprema, dajemo mu izvještaj poslije treninga, a gledat će i snimke treninga. Nije s nama u fizičkom obliku, ali je s nama," poručio je Bloudek.

Dinamo će u Sloveniji boraviti od danas do 17. siječnja, a 15. siječnja odigrat će prijateljsku utakmicu protiv austrijskog Hartberga. Po povratku u Zagreb, "Plavi" će odraditi još nekoliko treninga, a 22. siječnja ih čeka nastavak natjecanja i utakmica protiv FCSB-a u Europskoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO: SHNL klubovi po snijegu počeli s pripremama za drugi dio sezone

