Paklena dobrodošlica: Evo što su navijači Galatasaraya priredili Liverpoolu usred noći

Gostovanja u Turskoj oduvijek su posebna priča, a ponajviše zbog strastvenih i glasnih navijača koji znaju otići i korak dalje kako bi omeli protivnika. Tako su nogometaši Liverpoola, uoči dvoboja s Galatasarayem u Ligi prvaka, doživjeli pravi noćni napad i to vatrometom u sitne sate.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke pirotehničkog spektakla ispred hotela u kojem su odsjedali “Redsi”. Prve eksplozije začule su se oko 2 ujutro, a nebo nad Istanbulom bilo je osvijetljeno sve do gotovo 4 sata. Nije teško zaključiti da je miran san igrača bio ozbiljno poremećen.

At 1:55am, Galatasaray fans let fireworks off outside of Liverpool's team hotel. 🇹🇷🎆 pic.twitter.com/K5IWzPlgRO — EuroFoot (@eurofootcom) September 30, 2025

Nije prvi put

Ovakve scene nisu novost kada engleski klubovi gostuju u Istanbulu. Još devedesetih godina Manchester United je dočekan natpisom “Welcome to Hell”, a slične dočeke iskusili su i drugi premierligaši. Galatasaray je poznat po jednoj od najvatrenijih atmosfera u Europi, a RAMS Park već desetljećima slovi kao jedan od najneugodnijih stadiona za gostujuće momčadi.

Liverpool na Tursku ima i lijepe uspomene upravo je u Istanbulu 2005. godine upisao jedno od najvećih finala u povijesti Lige prvaka, kada su u epskom preokretu svladali Milan. No, hoće li i ovaj posjet završiti uspješno, tek treba vidjeti.

Momčad Arnea Slota morat će pronaći način da ignorira noćne provokacije i zadrži fokus na terenu. Gala u domaćem prvenstvu igra sjajno, s maksimalnim učinkom u prvih sedam kola, a dodatni adut su im zvučna pojačanja poput Ilkaya Gündogana, Leroya Sanea i novog-starog napadača Victora Osimhena.

Igranje u Turskoj nije za svakoga

Da iskustvo igranja u Turskoj može biti ekstremno, podsjetio je i bivši branič Liverpoola Glen Johnson, koji je za 10bet opisao vlastita iskustva:

'Atmosfera je paklena, igrači to znaju i ne mogu je kontrolirati. Moraju se držati zajedno, otvoriti utakmicu čvrsto i probati utišati tribine. Ako primiš gol rano, sve postaje još gore jer navijači polude.'

Johnson se prisjetio i gostovanja kod Bešiktaša:

'Tamo je bilo toliko kaotično da se utakmica tri puta prekidala zbog baklji, upaljača i raznih predmeta koji su letjeli na teren. U jednom trenutku morali smo ići sa terena. To je jednostavno kaos.'

Liverpool je, dakle, već na startu osjetio kako izgleda “tursko gostoprimstvo”. Tek treba vidjeti hoće li im manjak sna biti teret ili dodatna motivacija da uzvrate na travnjaku.

