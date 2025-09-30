JUDA 'KUHA FRKU' /

Navijači će ga potpuno zamrziti: Mourinho pred povratak na Stamford Bridge promijenio nadimak

Navijači će ga potpuno zamrziti: Mourinho pred povratak na Stamford Bridge promijenio nadimak
Foto: Profimedia

Kad se vratio kao trener Uniteda, navijači su ga prozvali Juda - na što je on odgovorio: 'Juda je i dalje broj 1'

30.9.2025.
13:43
SPORTSKI.NET
Profimedia
Prva utakmica Lige prvaka Josea Mourinha kao trenera Benfice bit će protiv njegovog bivšeg kluba, Chelseaja. 

Po povratku, Portugalac je istaknuo svoja postignuća za Bluese te usput i prilagodio svoj legendarni nadimak.

Prije više od 21 godine, novi menadžer Chelseaja José Mourinho sjedio je u press sobi na Stamford Bridgeu i održao svoju legendarnu inauguracijsku konferenciju za novinare, na kojoj se opisao kao "posebni". U ponedjeljak navečer, Mourinho – sada sijed i nekoliko klubova i nekoliko titula teži – ponovno je sjedio u toj sobi i mogao se sam uvjeriti: Njegove slike s trofejima koje je osvojio tijekom svog boravka u Londonu vise u press sobi. U dva mandata na vlasti, Mourinho je tri puta osvojio naslov prvaka, jednom FA kup i tri puta Liga kup.

"Chelsea je pobjeđivao i prije mene, onda smo mi počeli pobjeđivati, a onda je moja momčad nastavila pobjeđivati. Nakon toga je uslijedila tranzicija s novim momčadima, novim trenerima i novim naslovima. Prije utakmice, to je moj Chelsea, a nakon utakmice, to je moj Chelsea, ali tijekom utakmice, to je moja Benfica", rekao je 62-godišnji Mourinho. 

Vuk klubove mijenja, ali ćud nikada

Kada se Portugalac vratio kao trener Manchester Uniteda 2017., neki domaći navijači prozvali su ga Juda - na što je on jednostavno odgovorio: 'Juda je i dalje broj 1.'

Čini se da se ništa nije promijenilo u njegovom umu prije ovog susreta u Ligi prvaka.

"Dio sam njihove povijesti, a oni su dio moje povijesti. Pomogao sam im da postanu veći Chelsea, a oni su meni pomogli da postanem veći José. Činjenica da slike još uvijek vise u press sobi pokazuje njegovo poštovanje prema klubu. Nema mnogo klubova koji to rade. U mnogim, mnogim klubovima čini se da postoji strah od onoga što se dogodilo u prošlosti i da se slike stalno mijenjaju - ponekad izgleda kao da žele izbrisati ljude koji su stvarali povijest u klubu. Mislim da to pokazuje da je Chelsea zaista sjajan klub, jer se veliki klubovi također temelje na principima."

Govoreći o svoja tri naslova Premier lige, rekao je kako je Posebni postao Najveći: "Ja sam najveći. Najveći sam dok netko ne osvoji četiri", uz smijeh je poručio Mourinho. 

Navijači će ga potpuno zamrziti: Mourinho pred povratak na Stamford Bridge promijenio nadimak
Foto: Profimedia
Jose MourinhoChelsea
Navijači će ga potpuno zamrziti: Mourinho pred povratak na Stamford Bridge promijenio nadimak