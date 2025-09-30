Navijači će ga potpuno zamrziti: Mourinho pred povratak na Stamford Bridge promijenio nadimak

Prva utakmica Lige prvaka Josea Mourinha kao trenera Benfice bit će protiv njegovog bivšeg kluba, Chelseaja.

Po povratku, Portugalac je istaknuo svoja postignuća za Bluese te usput i prilagodio svoj legendarni nadimak.

Prije više od 21 godine, novi menadžer Chelseaja José Mourinho sjedio je u press sobi na Stamford Bridgeu i održao svoju legendarnu inauguracijsku konferenciju za novinare, na kojoj se opisao kao "posebni". U ponedjeljak navečer, Mourinho – sada sijed i nekoliko klubova i nekoliko titula teži – ponovno je sjedio u toj sobi i mogao se sam uvjeriti: Njegove slike s trofejima koje je osvojio tijekom svog boravka u Londonu vise u press sobi. U dva mandata na vlasti, Mourinho je tri puta osvojio naslov prvaka, jednom FA kup i tri puta Liga kup.

"Chelsea je pobjeđivao i prije mene, onda smo mi počeli pobjeđivati, a onda je moja momčad nastavila pobjeđivati. Nakon toga je uslijedila tranzicija s novim momčadima, novim trenerima i novim naslovima. Prije utakmice, to je moj Chelsea, a nakon utakmice, to je moj Chelsea, ali tijekom utakmice, to je moja Benfica", rekao je 62-godišnji Mourinho.

Vuk klubove mijenja, ali ćud nikada

Kada se Portugalac vratio kao trener Manchester Uniteda 2017., neki domaći navijači prozvali su ga Juda - na što je on jednostavno odgovorio: 'Juda je i dalje broj 1.'

Čini se da se ništa nije promijenilo u njegovom umu prije ovog susreta u Ligi prvaka.

"Dio sam njihove povijesti, a oni su dio moje povijesti. Pomogao sam im da postanu veći Chelsea, a oni su meni pomogli da postanem veći José. Činjenica da slike još uvijek vise u press sobi pokazuje njegovo poštovanje prema klubu. Nema mnogo klubova koji to rade. U mnogim, mnogim klubovima čini se da postoji strah od onoga što se dogodilo u prošlosti i da se slike stalno mijenjaju - ponekad izgleda kao da žele izbrisati ljude koji su stvarali povijest u klubu. Mislim da to pokazuje da je Chelsea zaista sjajan klub, jer se veliki klubovi također temelje na principima."

Govoreći o svoja tri naslova Premier lige, rekao je kako je Posebni postao Najveći: "Ja sam najveći. Najveći sam dok netko ne osvoji četiri", uz smijeh je poručio Mourinho.

Foto: Profimedia

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Reprezentativna stanka pomaže Hajduku: Livaja će zbog nje propustiti samo dvije utakmice