Ovo do sada niste vidjeli: Evo zašto će trener na utakmicu putovati helikopterom

Trener irskog Shamrock Roversa Stephen Bradley (40) u nedjelju će nastupiti na dublinskom maratonu, a potom će helikopterom letjeti na utakmicu na kojoj bi njegov klub mogao osigurati naslov prvaka. Bradley će u nedjelju zajedno sa svojim pomoćnikom Glennom Croninom trčati na dublinskom maratonu u dobrotvorne svrhe, a potom će helikopterom letjeti u Derry gdje njegovu momčad čeka derbi protiv Derry Cityja.

Roversi su u četvrtak igrali utakmicu drugog kola konferencijske lige protiv Celja, a utakmicu je obilježilo još jedno sjajno izdanje Franka Kovačevića. Klub iz Dublina vodi na ljestvici sa 63 boda, šest više od Derryja i u slučaju da osvoje najmanje bod, osigurat će naslov prvaka - peti u posljednjih šest godina. 'Istina je, trčimo maraton u nedjelju, nadamo se da ćemo trčati četiri sata ili manje, a zatim ćemo helikopterom letjeti u Derry,' kazao je Bradley i dodao kako je najviše nervozan zbog ulaska u helikopter.

Bradley i Cronin se nadaju prikupiti 100.000 eura za dobrotvornu organizaciju za borbu protiv raka Oscar's Kids. Ta je organizacija pomogla njegovoj obitelji tijekom trogodišnje borbe sina Josha s leukemijom.

'To je zaista posebna dobrotvorna organizacija. Jedna koja mi je bliska srcu i koju sam jako dobro upoznao. Oni (osnivači) su izgubili sina od raka i osnovali su ovu nevjerojatnu dobrotvornu organizaciju koja pomaže obiteljima u najtežim vremenima,"' kazao je za irske medije i završio kako ga ništa ne može spriječiti u namjeri da otrči maraton.

