Potop u Rijeci imao je posljedice i na SHNL: Pomaknut derbi kola, a i Dinamo

Utakmica Rijeke i Sparte iz Praga u Konferencijskoj ligi je u četvrtak odigrana, ali samo do poluvremena te je prekinuta zbog kiše i natopljenog terena. Drugo poluvrijeme će se odigrati u petak u 16:30.

To je imalo posljedice i na nadolazeće, 11. kolo SHNL-a. Jasno je bilo da će utakmica Rijeke i Osijeka morati biti premještena u rasporedu jer bi Riječani morali odigrati dvije utakmice u roku od 48 sati. Rijeka i Osijek tako neće igrati u nedjelju u 16 sati već u ponedjeljak u 16:30.

Posljedično, pomaknuta je i utakmica Vukovara i Dinama. Oni su u Vinkovcima trebali igrati u ponedjeljak u 18 sati, ali će igrati sat vremena kasnije, u 19 sati.

