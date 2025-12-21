Ovakav razlog ‘izolacije’ igrača niste još čuli: 'Napravili su dobru stvar što ga nisu zvali na večeru…'

Iako je slovio kao jedan od najboljih igrača francuske lige, kanadski napadač Jonathan David nije se uspio snaći najbolje otkako je iz Lillea prešao u Juventus.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kanađanin je u Torinu zabio samo tri gola u 22 utakmice, a dio talijanskih medija prenio je kako je ta loša forma posljedica narušenih odnosa u svlačionici. Tu je priču naizgled potvrdila i informacija kako David nije pozvan na božićno druženje, što je potvrdio i sam trener Juventusa Luciano Spalletti.

“Napravili su dobru stvar što ga nisu zvali. Prošli put kad su ga odveli na večeru, naribao je parmezan na tjesteninu s morskim plodovima. Nakon toga rekli su da ga više neće zvati”, rekao je u šali talijanski stručnjak.

Da se Spalletti samo šalio i da je David ipak dobro prihvaćen u svlačionici “Stare dame” govori i činjenica da su nedavno Federico Gatti, Manuel Locatelli i Mattia Perrin objavili na svojim Instagram profilima fotografije s Davidom.

🇮🇹 #SerieA

🎙 Jonathan David sur le départ ? Spalletti répond: “Il a râpé du parmesan sur les pâtes aux palourdes !”#beINSPORTS pic.twitter.com/IpYSgwepXq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Joshua prekinuo spektakl u Miamiju: Paul pao u šestoj rundi