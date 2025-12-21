FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK /

Ovakav razlog ‘izolacije’ igrača niste još čuli: 'Napravili su dobru stvar što ga nisu zvali na večeru…'

Ovakav razlog ‘izolacije’ igrača niste još čuli: 'Napravili su dobru stvar što ga nisu zvali na večeru…'
×
Foto: Giuseppe Maffia/alamy/profimedia

Kanađanin je u Torinu zabio samo tri gola u 22 utakmice, a dio talijanskih medija prenio je kako je ta loša forma posljedica narušenih odnosa u svlačionici

21.12.2025.
12:14
Sportski.net
Giuseppe Maffia/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako je slovio kao jedan od najboljih igrača francuske lige, kanadski napadač Jonathan David nije se uspio snaći najbolje otkako je iz Lillea prešao u Juventus.

Kanađanin je u Torinu zabio samo tri gola u 22 utakmice, a dio talijanskih medija prenio je kako je ta loša forma posljedica narušenih odnosa u svlačionici. Tu je priču naizgled potvrdila i informacija kako David nije pozvan na božićno druženje, što je potvrdio i sam trener Juventusa Luciano Spalletti.

“Napravili su dobru stvar što ga nisu zvali. Prošli put kad su ga odveli na večeru, naribao je parmezan na tjesteninu s morskim plodovima. Nakon toga rekli su da ga više neće zvati”, rekao je u šali talijanski stručnjak.

Da se Spalletti samo šalio i da je David ipak dobro prihvaćen u svlačionici “Stare dame” govori i činjenica da su nedavno Federico Gatti, Manuel Locatelli i Mattia Perrin objavili na svojim Instagram profilima fotografije s Davidom.

POGLEDAJTE VIDEO: Joshua prekinuo spektakl u Miamiju: Paul pao u šestoj rundi

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK /
Ovakav razlog ‘izolacije’ igrača niste još čuli: 'Napravili su dobru stvar što ga nisu zvali na večeru…'