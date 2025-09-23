Raketa čestitao Dembéléu /

Osvajač Zlatne lopte u hrvatskom dresu, a nije Luka Modrić: Evo što stoji iza toga
Nedugo nakon svečanosti, u Hrvatskoj je počela kružiti fotografija Dembéléa u kockastom dresu

23.9.2025.
12:05
Sportski.net
Francuski reprezentativac i zvijezda PSG-a Ousmane Dembélé osvojio je Zlatnu loptu u izboru France Footballa. Iza sebe je ostavio konkurenciju u kojoj su bili Lamine Yamal, Vitinha, Raphinha i Mohamed Salah.

Prošla sezona bila je za pamćenje jer je s Parižanima uzeo Ligu prvaka, prvenstvo i kup, a novu otvorio trofejem u europskom Superkupu.

Nedugo nakon svečanosti, u Hrvatskoj je počela kružiti fotografija Dembéléa u kockastom dresu. Riječ je o Perišićevom dresu iz finala SP-a 2018., koji je tada razmijenio s francuskim krilom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

 

 

 

Njegov bivši suigrač iz Barcelone, Ivan Rakitić, javno mu je čestitao:

“Skidam kapu, Ouss. Sjajan primjer predanosti i ustrajnosti – potpuno zasluženo!”, poručio je Raketa.

