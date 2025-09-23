Rakitić nije trošio vrijeme, odmah je čestitao bivšem suigraču: Evo što je napisao

Francuski ofenzivac Ousmane Dembele dobitnik je najprestižnije individualne nagrade u svijetu nogometa - Zlatne lopte, za 2025. Pobijedio je ispred čuda od djeteta iz Barcelone Laminea Yamala, svog suigrača iz PSG-a Vitinhe, drugog Barceloninog asa, Brazilca Raphinhe te Liverpoolovog Mohameda Salaha.

Dembele je prošle sezone s PSG-om osvojio trostruku krunu (francusko prvenstvo, francuski kup i Ligu prvaka), a dan nakon dodjele ne prestaju mu stizati čestitke. Jedna posebno emotivna stigla je od njegovog bivšeg suigrača iz Barcelone, našeg legendarnog bivšeg reprezentativca Ivana Rakitića. "Skidam kapu, Ouss, sjajan primjer predanog rada i ustrajnosti. Zaista zasluženo!" - napisao je u dirljivoj objavi na Instagramu.

Rakitić i Dembele dijelili su svlačionicu u Barceloni od 2017. do 2020. kada je Rakitić napustio katalonskog diva kojem se pridružio 2014. Dembele se u Kataloniji zadržao do 2023. kada je prešao u PSG. Za francuski klub je prošle sezone postigao 36 pogodaka i podijelio 15 asistencija.

