Oslabljeni Juventus na putu u Španjolsku, a onda derbi sezone s Modrićevim Milanom

Juventus, pod vodstvom hrvatskog trenera Igora Tudora, ove će srijede biti značajno oslabljen u drugom kolu Lige prvaka. Na gostovanju kod Villarreala talijanski velikan neće moći računati na Gleisona Bremera i Khephrena Thurama, dvojicu ključnih nogometaša sredine i obrane.

Obojica su zadobili ozljede u nedavnom prvenstvenom ogledu protiv Atalante (1:1). Bremer i Thuram morali su napustiti travnjak tijekom drugog poluvremena, a iako su prve prognoze bile zabrinjavajuće, klub još uvijek nije iznio detalje o duljini njihova oporavka.

Juventus je u prvom kolu Lige prvaka odigrao jednu od najuzbudljivijih utakmica uvodnog kruga, remiziravši 4:4 s Borussijom Dortmund koju vodi Niko Kovač. Villarreal je, s druge strane, minimalno poražen u Londonu od Tottenhama (0:1). Susret u Španjolskoj bit će stoga ključan za obje momčadi – Juve želi potvrditi status neporaženog, dok Villarreal traži prve bodove.

Forma Torineza ipak nije bez mrlje. Tudorova momčad ostala je neporažena u ligi, no dva uzastopna remija u Serie A te podjela bodova s Borussijom u Ligi prvaka usporili su njihov uspon prema vrhu. Kritičari upozoravaju na problem realizacije, osobito jer Dušan Vlahović nije u pravoj formi, što bi dugoročno moglo ugroziti Juventusovu borbu za naslov.

Talijanski mediji već gledaju prema nedjelji, kada Tudor s Juveom dočekuje Milan u derbiju kola. Taj dvoboj mogao bi postati prekretnica u borbi za vrh i testirati sve što je hrvatski stručnjak do sada izgradio. Antonio Cassano u emisiji Viva El Futbol pohvalio je Tudorov rad:

'Juventus je jedina neporažena momčad, a sve to radi trener kojeg prošle godine nisu htjeli ni produžiti. Tudor je fenomenalan, uz Gasperinija najbolji u Serie A', poručio je Cassano.

Za Torineze je jasno: pobjeda u Španjolskoj donijela bi mir i dodatnu snagu pred Milan, dok bi novi posrtaj otvorio pitanje mogu li pod Tudorom doista držati ritam najvećih rivala.

POGLEDAJTE VIDEO: Dostojanstven oproštaj od velikog Nikole Pilića