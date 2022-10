UŽIVO

15. kolo HNL-a

Mjesto održavanja utakmice: Gradski vrt (Osijek)

OSIJEK - DINAMO 0-0

Osječani su svaki put u posljednjih pet sezona barem jednom "skinuli" Dinamo, pa danas u Gradskom vrtu optimizam raste (MAXSport1). Nogometaši Rene Pomsa u zadnjih sedam utakmica imaju čak šest pobjeda, dok Dinamo u posljednjih pet dvoboja tek jednu.

Osijek će biti posebno motiviran

Ako dodamo da bi ovo trebala biti i posljednja utakmica NK Osijek u Gradskom vrtu, onda i sami možemo zaključiti, pretpostaviti da će se bijelo-plavi od svog stadiona htjeti oprostiti pobjedom, odnosno da će biti posebno motivirani.

Naime, Osječani bi se početkom 2023. godine trebali preseliti na Pampas, iako ni to još nije sasvim sigurno.

Momčad je u dobrom stanju, analizirali smo poraz u Varaždinu. Kleinheisler je imao probleme, ali izgleda dobro i vidjet ćemo možemo li računati na njega. Želimo odigrati dobru utakmicu, bit će i puno gledatelja koji će nas podržati. Nemam nikakav pritisak. Preuzeo sam momčad u specifičnoj situaciji, ne razmišljam o ugovoru, nego o radu s momčadi. Dajem sve od sebe, pružam maksimum i imam velike ambicije. Želim ostvariti vrhunski rezultat dok sam trener, a hoću li ostati u Osijeku ili ne, nije na meni", kazao je jučer na pressici u Gradskom vrtu trener Osijeka Rene Poms.

Trener Dinama Ante Čačić u petak ujutro najavio je derbi za svoju momčad koja dolazi nakon poraza u Ligi prvaka od Milana.

Čačić: 'Vraćamo se HNL-u, to je naš prioritet'

"Vraćamo se nacionalnom prvenstvu, ispred nas je derbi. Vraćamo se našem prioritetu, rekli smo da je cilj kluba sačuvati primat u hrvatskom nogometu, istovremeno se dočepat neke europske lige. Za sada to uspješno činimo i zbog toga nam je sutrašnja utakmica jako važna. Tražit ćemo bodovni učinak, vjerujem da u tome možemo uspjeti, bez obzira na dobrog domaćina koji u zadnjih šest utakmica ima pet pobjeda. Dat ćemo sve od sebe u svakom slučaju", istaknuo je Ante Čačić i osvrnuo se na momčad Osijeka:

"Činjenica je da su s velikim optimizmom krenuli u novu sezonu, pa ih je ispadanje u Europi demolizirala, sve je rezultiralo odlaskom Nenada Bjelice koji sigurno nije jedini krivac za sve to. Njegov je rad nastavio dotadašnji pomoćnik, Osijek je počeo igrati za gol više, nanizali su do Varaždina puno dobrih rezultata. Bilo je to i za očekivati, imaju kvalitetan roster, normalno je da su došli na svoje. I do kraja prvenstva će tražiti što višu poziciju u ligi".