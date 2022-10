Bivši nogometaš i reprezentativac Belgije, "dečko iz Prečkog" Branko Strupar, Zagrepčanin koji je svoju karijeru izgradio na drugačiji način nego ostali i čija je nogometna priča filmska, gostovao je u srijedu u studiju Net.hr-a. Jedno od brojnih nogometnih područja koje smo prošli s njim u opsežnom razgovoru bio je i Dinamo, odnosno poraz od Milana u Zagrebu u 5. kolu skupine E Lige prvaka 4-0.

Prvak Hrvatske izgubio je sve šanse za prolazak skupine, dok za treće mjesto i prolazak u Europsku ligu ima jako male šanse. U posljednjem, 6. kolu natjecanja po skupinama elitnog natjecanja stoji Chelsea u Londonu.

Što se dogodilo s Dinamom protiv Chelseaja?

Branko Strupar analizirao nam je zagrebačke plave i objasnio što se dogodilo da su Rossoneri tako dominantno prošli Maksimir u utorak navečer, a radi se o momčadi koju je jedan Chelsea dva puta pobjeđivao, a Dinamo je dobio upravo Chelsea na otvaranju i ove sezone nisu uvjerljivi kao prošle, kad su osvojili Serie A?

Nada, vjera u tu ključnu pobjedu poput kakve hipnoze itekako je postojala među Dinamovom navijačkom populacijom, ali završilo se teškim porazom. Je li moglo bolje, zašto je Šutalo odigrao najgoru utakmicu u Ligi prvaka i što je opravdanja za kikseve u obrani?

Može li i koliko je djelomično opravdanje Ademija i Mišića protiv Rossonera, odnosno raspada Dinamove sredine terena, u biti njihov veliki broj minuta u nogama i je li Milan u nečem iznenadio Dinamo? Pitamo se i je li Šutalo protiv Milana, osim Europe s klubom, izgubio i poziciju startera na nadolazećem Mundijalu?

"Pričao sam prije utakmice s Čačićem, dobrih 20 minuta prije početka, vidi on sve iz prve ruke. Dinamo nema svježinu. Došao je taj period sezone gdje su oni načeti. Milan je bolji i rezultat je težak, ali mogao je biti i teži. Mali Livi je imao nekoliko vrhunskih intervencija. Prvi gol ih je presjekao, pa na početku drugog dijela i drugi i nisu imali svježinu za povratak. Možda je Dinamo trebao odgoditi utakmicu protiv Hajduka, tu se već vidjelo da nisu energetski pravi, da nisu svježi. Nažalost, to je tako. Svaki gol se događa iz nekog kiksa", kazao nam je Branko Strupar i dodao:

'Svaka obrana kreće od napada'

"Svaka obrana kreće od napada. Ako gledamo čitavu ekipu, nisu bili pravi. Znao sam da je Milan jak, još im nedostaju neki igrači. Nisu oni da te impresioniraju, da ne možeš doći do lopte tipa City. Milan ti da igrati, ali je jako brutalan u kažnjavanju. U hrvatskoj ligi imaš vremena, Liga prvaka je dvije razine više u brzinu. Milan je bio jak, Dinamo nemoćan, iscijeđen. Znao sam da treba biti realan nakon one pobjede i euforije protiv Chelseaja. Jedino mi je žao, ako se moglo uzeti nešto više, to će biti sa Salzburgom. Mislio sam tako, ali nije."

Pogledajte što je Branko Strupar sve kazao o Dinamu, Milanu i problematici utakmice i dijela sezone za prvaka Hrvatske.