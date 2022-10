Nogometaši Milana pobijedili su sinoć Dinamo 4-0 (1-0) na maksimirskom stadionu u 5. kolu skupine E Lige prvaka, čime je hrvatski prvak došao na mali korak do ispadanja iz Europe, a definitivno se oprostio od elitnog natjecanja.

Dinamo može još biti treći u grupi E

Do kraja natjecanja po skupinama, naime, je ostalo još samo jedno kolo, a Dinamo jedino može biti treći, prestići RB Salzburg te time nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.

Za to se moraju ostvariti dva rezultata u zadnjem kolu, pobjeda Dinama u Londonu protiv Chelseaja te poraz RB Salzburga kod Milana.

"Nije ovo težak poraz samo za navijače Dinama, svi u hrvatskom nogometu navijali smo za Dinamo. Liga prvaka je iznimno teško natjecanje, a danas se to najbolje vidjelo, vidjelo se gdje je hrvatski nogomet i HNL, a gdje Serie A i talijanski nogomet. Ogromna je razlika. Bez obzira što je Dinamo zaista u Ligi prvaka zasluženo na samom startu pobijedio jedan Chelsea. Dinamo je nosila i euforija. Prva utakmica u skupini je donio sjajan rezultat. No, teško je držati taj jedan visok nivo u kontinuitetu, a protiv Milana nije išlo. Talijani su pokazali da su bolji. Do te 38.-39. minute i prvog gola utakmica je i bila ravnopravna u nekom smislu, bez nekih velikih šansi s obje strane. Prvi gol pred sam kraj prvog dijela očigledno je slomio Plave", kazao nam je u uvodu Robert Špehar i nastavio:

'U drugom dijelu postojala je samo jedna momčad, ona Milana'

"U drugom dijelu postojala je samo jedna momčad. Milan je bio dominantan s Giroudom u napadu i raspoloženim Rebićem kojeg je bio pun teren. Razigravao je čitavu momčad. Nažalost, bilo je dosta i kikseva što se tiče Dinama. Što reći kad, eto, u drugom dijelu, pri rezultatu od 4-0, Livaković je čak spašavao u više navrata da to ne bude još i veća kanonada, što bi bilo možda i ružno, nezasluženo i nepravedno prema zagrebačkim plavima. Dinamo je dao maksimum, koliko je mogao u ovom trenutku. Nažalost i neki igrači koji su dosad igrali jako dobro kao Šutalo koji je, eto, u par navrata kiksao. Kod prvog i drugog gola kiksali su i on i Ristovski. Nisu dobro stajali. Kod prekida su zakasnili i kod drugog su se sudarili. Nakon toga se dogodio taj nesretni autogol, pa pije toga taj penal za 3-0. Jednostavno, da bi ostvario neki dobar rezultat protiv ovakvog Milana moraš imati dan kao što su dinamovci imali protiv Chelseaja."

'Od prve sekunde se vidjela razlika u klasi'

I za kraj, Robert Špehar nam je kazao kako Ante Čačić u ničem nije pogriješio, odnosno kako je pokušao sve ne bi li ostvario dobar rezultat, pozitivan.

"Dinamo je pokušavao, držao se do tog prvog gola i glupo je sad reći kod poraza 0-4 da je postavljena igra bila dobra, ali pokušali su s 3-5-2 igrati, da su u fazi obrane malo skupljeni, da imaju brzu tranziciju, ali nije im to uspijevalo. Nije to do gola niti toliko izgledalo loše. Jednostavno, od prve sekunde se vidjela razlika u klasi. Milan je na svakoj poziciji jednostavno jači i bolji i uz svu želju Dinama da ostvari dobar rezultat pred svojim navijačima, kvaliteta Rossonera je dolazila u svakoj situaciji sve više do izražaja. U svakoj akciji kad su primili loptu su bili opasni u tranziciji, u polukontrama i kontrama. Zaslužena pobjeda Milana i ne treba sad raditi dramu i paniku. Milan je veliki klub, prošle sezone prvak, ove drugi trenutno. Samo se očekivalo s koliko će Dinamo razlike izgubiti u ovoj utakmici, kako je ona išla. Dinamo se mora okrenuti susretu s Osijekom i protiv Chelseaja pokušati uhvatiti tu treću poziciju u skupini E. Možda će Londončani izvesti drugu ekipu, oni su sigurni za prvo mjesto. Bit će teško, ali matematika je tu i još postoji teorija. Trebaju skupiti glave, danas je ispalo tako kako je ispalo. Sve je u nogometu moguće".