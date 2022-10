ODJEKNULO JE / Regionalni mediji o porazu prvaka Hrvatske protiv Milana: 'Blamaža Dinama u Zagrebu, Milan je protutnjao'

Nogometaši Milana pobijedili su sinoć Dinamo 4-0 (1-0) na maksimirskom stadionu, u 5. kolu skupine E Lige prvaka, čime je hrvatski prvak došao na mali korak do ispadanja iz Europe. Do kraja natjecanja po skupinama je ostalo još samo jedno kolo, a Dinamo jedino može biti treći, prestići RB Salzburg te time nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Za to se moraju ostvariti dva rezultata u zadnjem kolu, pobjeda Dinama u Londonu protiv Chelseaja te poraz RB Salzburga kod Milana. Milan je na Maksimiru poveo krajem prvog poluvremena golom Matte Gubbija, a potom su na startu drugog dijela pogađali Rafael Leao i Olivier Giroud za 3-0, dok je sve zaključeno autogolom Roberta Ljubičića za konačnih 4-0 talijanskog prvaka. Težak poraz "zagrebačkih plavih" odjeknuo je u regionalnim medijima. Pa tako srpski Kurir ističe kako je to bila blamaža Dinama u Zagrebu. "Prvak Italije razbio je Dinamo u Zagrebu", stoji u pisanju srpskog tabloida. B92 dodaje kako je Milan pregazio Dinamo u Zagrebu... "Dinamo je bio blijed protiv Milana", navodi B92 rečenicom kako je Milan probio obranu blijedog Dinama. Večernje novosti navode kako je Milan bio silovit u Zagrebu i kako je prvak Italije u potpunosti razbio Dinamo. "Protutnjali su Zagrebom", stoji u pisanju ovih beogradskih novina na svom web izdanju. Bosanskohercegovački Klix.ba prenosi kako je Milan pregazio Dinamo u Zagrebu i rivalu ugasio snove o nokaut fazi Lige prvaka.