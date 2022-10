Nogometaši Milana s uvjerljivih 4-0 (1-0) su pobijedili Dinamo u Zagrebu, u susretu 5. kola skupine E Lige prvaka, čime je hrvatski prvak došao blizu ispadanja iz Europe.

Do kraja natjecanja po skupinama je ostalo još samo jedno kolo, a Dinamo jedino može biti treći, prestići RB Salzburg te time nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Za to se moraju ostvariti dva rezultata u posljednjem kolu, pobjeda Dinama u Londonu protiv Chelseaja te poraz RB Salzburga kod Milana.

Od samog početka se igralo vrlo otvoreno na Maksimiru te su obje momčadi relativno lako dolazile u prilike. Isto tako, igralo se na mahove pa je kratko vrijeme pritiskao Dinamo, a onda bi uzvratio Milan. Nisu Modri loše izgledali, dapače, ali kada je Milan pritisnuo, zaigrao, Dinamo se nije iskazao. U takvom ritmu Milan je na odmor otišao uz prednost od 1-0. Tonali je u 39. minuti ubacio iz slobodnog udarca, a Matteo Gabbia je ostao nečuvan te je, iz blizine glavom pogodio za 1-0 gostiju. Do kraja su zabijali Leao, Giroud iz penala i Ljubičić (ag.).

Nada još postoji

Nakon susreta, novinarima su se obratili trener i kapetan hrvatskog prvaka. Prvi je pred novinare stao Ante Čačić.

"Ovim putem im čestitam. Dobro smo ušli u utakmicu, imali smo prilike, ali kada dođeš u situaciju da loviš zaostatak protiv ovakve ekipe, to je teško. Kada smo primili onaj jeftin pogodak u drugom dijelu, tu je bio kraj. Ali ja moram dečkima čestitati. Rezultat je visok, ali nemam što previše zamjeriti igračima. Na greške nas je natjerao kvalitetniji protivnik. Mislim da smo izgledali solidno, sad idemo dalje."

Prokomentirao je i šanse za nastavak europske priče.

"Ja ne kalkuliram, nama je čast što smo u Ligi prvaka. Nama je veliko što smo ovdje igrali, mladi igrači su igrali protiv kvalitetnih momčadi, to je zalog za budućnost".

Gdje je pošlo po krivu?

"Dobro smo izgledali kada smo kombinirali, kada smo krenuli preskakati, to nije bilo dobro. Tu su bili jači i dominantniji. Kada smo igrali po zemlji, da smo bili malo mirniji... Ali ponavljam, kada se lovi zaostatak protiv Milana, to je teško. U London idemo odigrati hrabru utakmicu, imamo četiri boda u jako teškoj grupi, gdje su sve momčadi kvalitetne. Nemam što zamjeriti igračima, za ovaj visoki poraz mogu biti kriv isključivo ja", zaključio je trener Modrih.

Kapetan vjeruje u senzaciju

Sljedeći je pred novinare došao kapetan Arijan Ademi.

"Pokazali su da su bolja ekipa od nas. Prvo poluvrijeme smo bili nešto bolji, ali oni su zasluženo slavili. Žao nam je najviše zbog navijača koji su bili fantastični cijelo vrijeme. Drugi gol je prelomio utakmicu, napravili smo greške koje nismo smjeli i zasluženo su slavili".

Kapetan je komentirao šanse Dinama u posljednjem kolu Lige prvaka, gdje Modri gostuju u Londonu kod Chelseaja.

"Nadam se da možemo napraviti čudo u Londonu i san za prezimljavanje u Europi još živi. Nadam se da će tako biti", poručio je kapetan.

Posljednji je svoje viđenje utakmice došao pojasniti Josip Mišić.

"Milan je ipak razina više, bolja su momčad od nas. Možda ipak malo previsoka pobjeda njihova. Dobro smo izgledali u prvom dijelu i onda smo primili gol iz prekida. Svoje šanse nismo realizirali, igrali smo dosta loše u drugom dijelu. Izlazili smo dosta dobro u početku, dobro smo po bokovima pokušavali, centrirali... Oni su ubacili u brzinu više kada su vidjeli da to dosta lako prolazi i to je to..."

London?

"Dok god se igra, mi se nadamo. Dat ćemo sve od sebe u Londonu", zaključio je Mišić.