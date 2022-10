Stigao je i taj dan! Vjerojatno i dan odluke za Dinamo, koji od 21 sat dočekuje talijanskog prvaka Milan u sklopu petog kola Lige prvaka. Susret je to koji bi mogao odrediti europsku sudbinu Modrih ove sezone.

Dinamo u pretposljednje kolo faze po skupinama ulazi kao treći na tablici, s istim brojem bodova kao posljednji Milan koji je pokvario gol-razliku nakon dva poraza za redom od Chelseaja (3:0, 0:2). Prva je engleska momčad sa sedam bodova, drugi Red Bull Salzburg sa šest, a potom slijede hrvatski i talijanski prvak s po četiri boda.

Uspije li momčad Ante Čačića revanširati Milan za poraz sa San Sira (3:1 u korist Milana), došli bi do sedam bodova i napravili velik korak prema prezimljavanju u Europi. No, to neće biti nimalo lagana zadaća.

Velika borba pred prepunim Maksimirom

Podsjetimo, Dinamo još nikad nije prezimio u Europi iz grupne faze Lige prvaka, a samo je jednom uspio ostvariti više od jedne pobjede u skupini. Bilo je to davno, tamo u sezoni 1998./1999., kad je čak osvojio drugo mjesto u skupini, ali to je bila jedna od dvije sezone u kojima je to značilo i ispadanje iz bilo kakvog europskog natjecanja u nastavku sezone.

Trener Modrih Ante Čačić rekao je na press konferenciji da je stanje u momčadi odlično, svi su na raspolaganju, osim igrača koji su već duže izvan stroja, ali i otkrio što hrvatski prvak mora promijeniti u odnosu na prvu utakmicu u kojoj su izgubili od Rossonera.

"Moramo biti malo hrabriji, kuražniji. Biti okomitiji. Moramo 90 minuta biti maksimalno koncentrirani. U Milanu smo vidjeli da protiv njih možemo igrati. Igrači su svjesni da nije drastična razlika u kvaliteti i da ako ćemo pružiti svoj maksimum, šanse nam rastu."

Oprezniji, 'europski' Dinamo?

Očekuje se da će Čačić neće juriti pobjedu od samog početka i na teren će poslati momčad u "europskoj" formaciji 3-5-2. Modri su u toj formaciji igrali u prve tri utakmice (pobjeda protiv Chelseaja i porazi protiv Milana i Salzburga), a u posljednjoj, protiv Salzburga na Maksimiru igrali su ofenzivnije, s četvoricom u obrani.

Na golu će biti Livaković, ispred njega Ristovski, Josip Šutalo i Perić, na lijevom boku Ljubičić, a na desnom Moharrami.

U vezi bi trebali zaigrati Mišić, Ademi i Ivanušec, a u napadu Petković i Oršić. Možda nas Čačić iznenadi pa odluči zaigrati slično kao protiv Red Bulla…

Dinamo je nekoliko dana prije objavio kako su prodane sve karte za spektakl, tako da će iza Modrih večeras biti puni Maksimir. Iz MUP-a su pak poslali upozorenje.

Uživo od 21 sat: Peto kolo Lige prvaka

Dinamo - Milan (0:0)

Mogući sastavi:

Dinamo (3-5-2): Livaković - Ristovski, Šutalo, Perić - Moharrami, Mišić, Ademi, Ivanušec, Ljubičić - Petković, Oršić

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu - Kalulu, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Bennacer, Tonali - Messias, Brahim Diaz, Leao - Giroud