DRAGI GOSTI, ČUVAJTE KOSTI / Boysi i Curva Sud imali su svoju utakmicu: U jednom trenutku samo je počelo gorjeti; Tribine su se tresle, Maksimir je proključao

Veličanstvena, prava nogometna atmosfera vladala je sinoć na Maksimiru. Bad Blue Boysi i simpatizeri Dinama priredili su pravi nogometni ambijent, a na Jugu su u formi i dobrom izdanju bili i talijanski ultrasi, Curva Sud Milano. Ultrasi oba kluba vodili su pravi mali navijački "rat", a palila se i pirotehnika. Više na Sjeveru, ali i nešto na Jugu. Na kraju su se talijanski navijači radovali važnoj pobjedi. Nogometaši Milana pobijedili su Dinamo 4-0 (1-0) na maksimirskom stadionu, u 5. kolu skupine E Lige prvaka, čime je hrvatski prvak došao na mali korak do ispadanja iz Europe. Do kraja natjecanja po skupinama je ostalo još samo jedno kolo, a Dinamo jedino može biti treći, prestići RB Salzburg te time nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Za to se moraju ostvariti dva rezultata u zadnjem kolu, pobjeda Dinama u Londonu protiv Chelseaja te poraz RB Salzburga kod Milana. Milan je na Maksimiru poveo krajem prvog poluvremena golom Matte Gubbija, a potom su na startu drugog dijela pogađali Rafael Leao i Olivier Giroud za 3-0, dok je sve zaključeno autogolom Roberta Ljubičića za konačnih 4-0 talijanskog prvaka. Pogledajte galeriju.