Bivši trener i igrač Dinama u dva mandata Nikola Jurčević u jednom je jasan. Dinamo je potrošen i ovo je taj dio sezone u kojoj je došlo do pada u igri dinamovaca, fizičkog i psihičkog zasićenja. No, ne treba oko toga raditi dramu...

"Magla je danas u Osijeku bila stvarno velika, nisam uopće ni vidio gol. Ali, vidio sam ofenzivan i hrabar pristup Osijeka i dobar potez Pomsa koji je računao na umor Dinama zbog igranja Europe i svježinu svoje momčadi, a kod Dinama sam vidio jasno da su u očitom padu. Kleinheisler je, također, bio vrlo ofenzivan, kao i igra Osijeka. Tu su se Osječani nekako bolje snašli jer su imali više energije. Dinamo je ipak potrošen. Osijek je zasluženo dobio", kazao nam je Nikola Jurčević i dodao:

"Ovo je prvi poraz Dinama u prvenstvu. Poraz od Milana je nekako bio ukalkuliran, koliko god to sad grubo i glupo zvučalo. Sad je očito u Dinamu došlo do zasićenja, fizičkog i psihičkog, kao i umora, ali nema drame. Dinamo ima bodovni komfor, ali ne smiju biti opušteni. Dinamo mora biti itekako oprezan. Ako sad opet nešto kiksaju doći će u knap situaciju. Dinamo drži poziciju broj 1. Dva mala udarca i Osijek. Nije na to Dinamo naviknuo ali treba privesti polusezonu kraju. Naravno, protiv Chelseaja nema se što izgubiti".

Istra 1961. je na Rujevici pobijedila Rijeku sa 1-0 ostvarivši prvu gostujuću pobjedu u međusobnim susretima. Rijeka nikako da krene. Ova sezona im je kao iz pakla...

"Bez obzira na dolazak igrača, iznenadio sam se što je Rijeka bila zadnja. Učinilo mi se da se vraćaju, čak sam ciljao da mogu tijekom sezone uhvatiti to 4. mjesto, ali stabilizacija nije došla niti nakon dvije pobjede. Rijeka je u borbi za opstanak. Nije moguće krenuti ispočetka", objašnjava nam popularni Jura.

Serse Cosmi je najavio rezove i kretanje ispočetka. Osebujni Talijan i strateg Rijeke kazao je na neviđenoj pressici na Rjevici:

"Htjeli ste 11 lavova? I ja, ali netko je rođen kao lav ili tigar, a netko kao, štajaznam… Paun. Ovi igrači ne mogu bolje u smislu truda i zalaganja. Ni Mourinho ne bi izvukao više od njih. Izdržimo još do kraja polusezone i onda šaljemo sve u ku..c, pa da promijenimo priču".

Kako na izrečeno i cjelokupnu situaciju u HNK Rijeka gleda Jura?

"To je jedna njegova izjava u efektu. Ma, nije samo tako dovesti 10 igrača pa da se samo tako sve može promijeniti. Bit će vrlo teško Rijeci za gornji dio, borba za opstanak je realnija. Imaju igrače, nisu to igrači bez nikakve reputacije, bezveznjaci, ali oni su izgubili samopouzdanje i to za njih nije laka situacija. Čudno im je sve to i nisu naviknuli, ne znaju plivati ovim gubitničkim vodama. Vidjeli smo i nezadovoljstvo publike i ono je opravdano. Rijeci nije lako i ova sezona je za njih loša".

HNL - 15. kolo

Rijeka - Istra 1961 0-1 (Erceg 64)

Osijek - Dinamo 1-0 (Mierez 85)

U petak:

Šibenik - Varaždin 1-2 (Dolček 60 / Brodić 71-11m, Pilj 90+4)

U nedjelju:

Lokomotiva - Hajduk (ned, 15.00)

Gorica - Slaven B. (ned, 17.30)

