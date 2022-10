Novi poraz Rijeke, prvi protiv Istre na Rujevici ikad, uzrujao je sve u klubu. I Serse Cosmi izgubio je strpljenje. I u jednom trenutku današnju pressicu pretvorio u monolog u kojem je na svoj način opleo po igračima...

'Normalno da smo izgubili podršku s tribina'

"Svi ste vidjeli dvije momčadi, jednu koja zna igrati nogomet i drugu koja ima problema. Izgubili smo podršku tribina? Normalno da jesmo. Momčad ne igra i ne izgleda dobro. Nadam se da ćemo se izvući iz ovoga", ustvrdio je Cosmi na početku press konferencije.

Rijeci nikako da krene...

"Nakon tjedan dana od dolaska sam rekao da ćemo imati problema do 12. studenoga. Odmah sam to istaknuo. Ova skupina igrača više od ovoga ne može. Nemamo ravnotežu u momčadi, čak ni psihološku. Ako imaš muda, onda moraš zabiti barem jedan gol u zadnjih 20 minuta. Ovo je momčad za totalni remont. Od studenoga nadalje. To zna i uprava. Ako sam ja odgovoran, prihvaćam i to. Ali ne možemo biti drukčiji nego što jesmo."

'Htjeli ste 11 lavova? I ja, ali netko je rođen kao lav ili tigar, a netko kao, štajaznam… Paun '

Cosmi je iskreno objasnio što su navijači dobili i što, u biti, momčad ima. Ili nema...

"Htjeli ste 11 lavova? I ja, ali netko je rođen kao lav ili tigar, a netko kao, štajaznam… Paun. Ovi igrači ne mogu bolje u smislu truda i zalaganja. Ni Mourinho ne bi izvukao više od njih. Izdržimo još do kraja polusezone i onda šaljemo sve u ku..c, pa da promijenimo priču", zaključio je osebujni Cosmi dosad neviđenu press konferenciju na Rujevici.

U dvoboju 15. kola HNL-a Istra 1961 je na Rujevici pobijedila Rijeku sa 1-0 ostvarivši prvu gostujuću pobjedu u međusobnim susretima.

Pogodak odluke u "Derbiju della Učka" zabio je Ante Erceg u 64. minuti.

Bila je to skromna nogometna predstava s jednom golom, vrlo malo prilika i devet žutih kartona.