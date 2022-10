Za Dinamo je dobro što se prvi dio sezone bliži kraju. Plavi su u posljednjih šest utakmica upisali samo jednu pobjedu. Zagrepčani su u očiglednom padu forme, "krizu" treba zaustaviti. Osijek je, u biti, jako dobro iskoristio trenutnu najveću Dinamovu slabost - umor!

Zaslužena pobjeda Osijeka

"Mislim da je čista i zaslužena pobjeda Osijeka. Znalo se da je Dinamo odigrao jako puno utakmica, da su u ovom trenutku iscrpljeni. Čačić je zato rotirao i mijenjao, ali igrači nisu odgovorili adekvatno. Dinamo nije izgledao kao što je Čačić želio. Poms je s dva napadača pokazao da želi pobjedu. Nije možda bilo velikih šansi, Osijek je imao više šansi, ali nije to ipak bila utakmica s puno izrazitih prilika. Osijek je pokušavao biti ofenzivan i to mu je nekoliko puta i uspjelo. Vratnica, spašavanje ono Livakovića. No, na kraju iz jedne pogreške zadnje linije Dinama i Kévina Théophilea-Catherinea, ubojiti Mierez je sjajnim udarcem pogodio u kut. Osijekova pobjeda je bila nakon toga neupitna", govori nam legenda Osijeka Robert Špehar (ukupno 32 službena gola za Osijek igrajući u dva mandata).

Čovjek koji je 9. najbolji strijelac HNL-a ikad sa 86 golova, koji je od 2002. - 2004. u dresu Osijeka, prema podacima dostupnim na internetu, zabio čak 18 golova u samo 27 nastupa, nakon utakmice u Gradskom vrtu kazao nam je i sljedeće:

'Kod gola je ispala zadnja linija Dinama'

"Vidio sam gol, odozdo sam gledao. Zadnja linija je Dinama baš ispala. Mierez je sjajno pogodio. Livaković je dobro branio, ali premalo je u Dinamu bilo raspoloženih igrača za igru da bi uspjeli uzeti bod(ove). Jesu, dinamovci su iscrpljeni, ali ne bi trebalo previše kritizirati Antu Čačića. Jesen im je vrlo uspješna. Liga prvaka, prvi u HNL-u. U ligi prvaka se nisu osramotili, upravo suprotno... No, danas su jednostavno morali priznati da su Osječani bili bolji".

"Ne znam jesu li u lošoj formi, ali evidentno je da su igrači iscrpljeni. Dosta ovih važnih veznih igrača su podnijeli veliki teret ove jeseni i teško je to pratiti. Sreća za Dinamo da nema još puno do kraja polusezone. Lauritsen i Kévin Théophile-Catherine su očigledno izvan forme i to je taj problem. Evidentan problem je i što su glavni igrači Dinama umorni, a ovim drugima koji su dosad bili više na klupi fali forme i utakmica. Dinamo se može izvući, ali nema vremena u polusezoni. To je veliki problem Dinama, svaka tri dana su derbiji, a oni su umorni i nema tu sad trenutno vremena niti manevarskog prostora za nešto više", zaključuje Robert Špehar.