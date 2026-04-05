NEKOĆ VELIKI TALENT /

Umirovio se Brazilac koji je odlukom na vrhuncu karijere šokirao svijet

Umirovio se Brazilac koji je odlukom na vrhuncu karijere šokirao svijet
Foto: MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions/Alamy/Profimedia

Dva puta je osvojio Premier ligu s Chelseajem i tri puta kinesku Superligu u Shanghai Portu

5.4.2026.
9:43
Hina
MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions/Alamy/Profimedia
Bivši veznjak Chelseaja Oscar umirovio se u dobi od 34 godine zbog kroničnih srčanih problema, objavio je u subotu njegov sadašnji klub Sao Paulo.

Bivši brazilski reprezentativac primljen je u bolnicu na pet dana zbog srčanih komplikacija u studenom, a opsežne procjene potvrdile su dijagnozu vazovagalne sinkope, uobičajenog oblika nesvjestice uzrokovanog naglim padom otkucaja srca i krvnog tlaka.

Ugovor sa Sao Paulom imao je do 2027., ali ga je sada raskinuo.

"Želio sam učiniti više za Sao Paulo, želio sam igrati više. Mislim da sam imao i nogometne sposobnosti i godine za više igranja, ali nažalost ovo se dogodilo", objavio je Oscar na društvenim mrežama kluba. "Sada ću se povući i nastaviti navijati za Sao Paulo, nastavljajući svoj život kao navijač.Završavam svoju karijeru ovdje u Sao Paulu, karijeru koja me odvela na mnoga mjesta, praktički po cijelom svijetu.“

Oscar je dva puta osvojio Premier ligu s Chelseajem i tri puta kinesku Superligu u Shanghai Portu. Vratio se u Sao Paulo u prosincu 2024., potpisavši trogodišnji ugovor sa svojim klubom iz djetinjstva.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
