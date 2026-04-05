Umirovio se Brazilac koji je odlukom na vrhuncu karijere šokirao svijet

Bivši veznjak Chelseaja Oscar umirovio se u dobi od 34 godine zbog kroničnih srčanih problema, objavio je u subotu njegov sadašnji klub Sao Paulo.

Bivši brazilski reprezentativac primljen je u bolnicu na pet dana zbog srčanih komplikacija u studenom, a opsežne procjene potvrdile su dijagnozu vazovagalne sinkope, uobičajenog oblika nesvjestice uzrokovanog naglim padom otkucaja srca i krvnog tlaka.

Ugovor sa Sao Paulom imao je do 2027., ali ga je sada raskinuo.

"Želio sam učiniti više za Sao Paulo, želio sam igrati više. Mislim da sam imao i nogometne sposobnosti i godine za više igranja, ali nažalost ovo se dogodilo", objavio je Oscar na društvenim mrežama kluba. "Sada ću se povući i nastaviti navijati za Sao Paulo, nastavljajući svoj život kao navijač.Završavam svoju karijeru ovdje u Sao Paulu, karijeru koja me odvela na mnoga mjesta, praktički po cijelom svijetu.“

Oscar je dva puta osvojio Premier ligu s Chelseajem i tri puta kinesku Superligu u Shanghai Portu. Vratio se u Sao Paulo u prosincu 2024., potpisavši trogodišnji ugovor sa svojim klubom iz djetinjstva.