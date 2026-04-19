Oriol Riera je bivši: Istra smjenila trenera pred okršaj s Dinamom

Oriol Riera više nije trener Istre 1961, objavio je klub iz Pule. Istra je već tjednima u lošoj formi, a španjolskom stručnjaku presudio je poraz na domaćem terenu protiv Vukovara.

Riera je u Istru stigao u rujnu prošle godine kada je zamijenio Gorana Tomića. U 25 utakmica na klupi Puležana ostvario je devet pobjeda, četiri remija i 12 poraza uz gol-razliku 30-36. Istru ostavlja na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice, s pet bodova manje od Rijeke koja se nalazi na četvrtom mjestu, posljednjem koje vodi u Europu.

Trenutačno se ne zna tko će postati novi šef "zeleno-žutih", ali su trening jutros vodili dosadašnji pomoćnik Riere Raul Palomar i legenda Istre Slavko Blagojević.

Sljedeću utakmicu Istra igra u srijedu, 22. travnja, kada na Aldo Drosinu dolazi Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Vukovar zadržao nadu u ostanak u SHNL-u