PRESUDIO MU VUKOVAR /

Oriol Riera je bivši: Istra smjenila trenera pred okršaj s Dinamom

Oriol Riera je bivši: Istra smjenila trenera pred okršaj s Dinamom
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

U 25 utakmica na klupi Puležana Riera je ostvario devet pobjeda, četiri remija i 12 poraza uz gol-razliku 30-36

19.4.2026.
12:17
Sportski.net
Oriol Riera više nije trener Istre 1961, objavio je klub iz Pule. Istra je već tjednima u lošoj formi, a španjolskom stručnjaku presudio je poraz na domaćem terenu protiv Vukovara.

Riera je u Istru stigao u rujnu prošle godine kada je zamijenio Gorana Tomića. U 25 utakmica na klupi Puležana ostvario je devet pobjeda, četiri remija i 12 poraza uz gol-razliku 30-36. Istru ostavlja na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice, s pet bodova manje od Rijeke koja se nalazi na četvrtom mjestu, posljednjem koje vodi u Europu.

Trenutačno se ne zna tko će postati novi šef "zeleno-žutih", ali su trening jutros vodili dosadašnji pomoćnik Riere Raul Palomar i legenda Istre Slavko Blagojević.

Sljedeću utakmicu Istra igra u srijedu, 22. travnja, kada na Aldo Drosinu dolazi Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je Vukovar zadržao nadu u ostanak u SHNL-u

Istra 1961Hnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
