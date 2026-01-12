Operiran Joško Gvardiol, evo kakve su prognoze za njegov nastup na Svjetskom prvenstvu

Joško Gvardiol uspješno je operiran u ponedjeljak u Londonu nakon teške ozljede zadobivene na prvenstvenoj utakmici protiv Chelseaja. Pred mladim stoperom sada je višemjesečni oporavak i velika borba kako bi bio spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu koje se u lipnju održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Vijesti iz liječničkog tima ulijevaju optimizam, no put do povratka na travnjak bit će dug i zahtjevan.

Zahvat obavio najbolji engleski kirurg

Operacija prijeloma tibije desne noge obavljena je u ponedjeljak u jednoj od najboljih londonskih klinika, javljaju Sportske novosti. Na tome je inzistirao njegov klub, Manchester City, koji nije želio ništa prepustiti slučaju. Zahvat je izveo isti liječnik koji je prethodno operirao i Matea Kovačića, a slovi za najvećeg stručnjaka za ovakve ozljede u Engleskoj. Prema prvim informacijama, operacija je protekla bez ikakvih komplikacija, a Gvardiol se osjeća dobro i već je mislima usmjeren prema rehabilitaciji. Nakon kratkog boravka u Londonu, vratio se u Manchester gdje će pod stalnim nadzorom klupskih liječnika i fizioterapeuta započeti s procesom oporavka. Iako je Hrvatski nogometni savez ponudio mogućnost da dio rehabilitacije odradi u domovini, izglednije je da će cijeli proces proći u vrhunskim uvjetima kakve nudi njegov klub.

Prognoze su optimistične, ali oprezne

Kada je riječ o povratku na teren, prve procjene govore o pauzi od otprilike pet mjeseci. To Gvardiola stavlja na samu granicu spremnosti za početak Svjetskog prvenstva, gdje Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske. Voditelj zdravstvene službe HNS-a, dr. Tomislav Vlahović, izrazio je nadu u njegov potpuni oporavak.

"Nadamo se da će se Joško oporaviti na vrijeme za Svjetsko prvenstvo. Vjerujemo da je to realno. Nikad ne znate kako će se stvari razvijati tijekom rehabilitacije, ali naša je nada snažna", izjavio je Vlahović za Sportske novosti. Dodao je kako očekuje da će kost zacijeliti unutar pet mjeseci, no ključno je pitanje kada će Gvardiol biti spreman za natjecateljski nogomet. "On je mlad dečko i postoji potencijal da njegova kost brže zacijeli. U klubu ima najbolje liječnike i fizioterapeute, i kao što je nama u interesu da se vrati, tako je i njima", izjavio je Vlahović u razgovoru za SN. Slične optimistične prognoze stižu i za Matea Kovačića, čiji oporavak također teče prema planu.

