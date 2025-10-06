Olić vjeruje da će Ukrajina pasti: 'Respekt prema njima, ali strah ne'

Hrvatska U21 reprezentacija okupila se u ponedjeljak za utakmicu protiv Ukrajine u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Taj je susret na rasporedu 14. listopada u Velikoj Gorici, a izbornik Ivica Olić vjeruje u dobar rezultat.

"Spremni smo, najvažnije je da su svi igrači zdravi i da su se svi odazvali ovom okupljanju. Jedva čekamo krenuti s treninzima, imamo dosta vremena za pripremu utakmice, što me uvijek raduje jer je u reprezentativnom ciklusu općenito malo treninga. Nadam se da će sve proći kako treba i da ćemo spremni dočekati utakmicu s Ukrajinom" kaže Ivica Olić, a prenosi službena stranica HNS-a.

"Ako uzmemo u obzir da je Ukrajina reprezentacija iz prvog jakosnog pota, a da posljednjih godina Ukrajinci imaju jako dobre rezultate i zanimljive mlade igrače, možemo reći da nas čeka utakmica protiv ozbiljnog konkurenta u skupini. Uostalom, prednost Ukrajine je činjenica da u ligi nema puno stranaca pa u svim klubovima igra puno mladih domaćih igrača", dodao je Olić i zaključio:

“Ukrajina, Mađarska, Turska i Hrvatske vide sebe na prvom mjestu koje donosi izravan plasman na Euro. Skupina je vrlo izjednačena, ali vjerujem u našu momčad i igrače. Izuzetno sam zadovoljan njihovim angažmanom, najvažnije mi je da budu zdravi, a siguran sam da ćemo se dobro pripremiti i odigrati dobru utakmicu. Naravno, vjerujem u našu pobjedu. Ukrajina 10. listopada igra u Sloveniji protiv Mađarske, imat ćemo priliku dodatno je analizirati u toj utakmici koja će biti drukčija u odnosu na onu protiv Litve. Dakle, respekt prema Ukrajincima da, ali strah ne”.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić najavio ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije