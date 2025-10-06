Legenda secirala veliki problem Hrvatske: 'To je mač s dvije oštrice'

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u ponedjeljak za možda i ključnu akciju u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Vatreni će 9. listopada (20.45 sati) u Pragu protiv Češke odigrati najvažniju utakmicu ove faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, a za komentar tog susreta čuli smo se s legendarnim hrvatskim nogometašem i bivšim reprezentativcem Zoranom Vulićem, koji je bio dio momčadi koja je 1990. odigrala povjesnu prvu utakmicu protiv SAD-a.

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove.

Samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup pa je ova utakmica protiv Češke od ogromne važnosti.

"Očekujem jedan pozitivan rezultat. Svaki pozitivan rezultat u gostima je dobar. U ovom trenutku, mislim da smo mi ti koji koji u ovom trenutku imamo jednu situaciju koja daje nam prednost na odnosu na sve ostale reprezentacije. Mislim da smo kvalitetnija i bolja momčad, ali uvijek kad igrate u gostima i domaćina se pita. Bit će jedna zahtjevna utakmica i mislim da ako je prođemo neokrznuti, da smo jednom nogom već na prvenstvu", istaknuo je Vulić na početku razgovora.

Jedna od stvari koja brine izbornika Dalića je status prvog golmana reprezentacije Dominika Livakovića, koji u svojem klubu ne igra, no to nije promijenilo njegov status u nacionalnoj momčadi. Vulić podržava tu Dalićevu odluku.

"To je mač s dvije oštrice, ali ono što je napravio Dalić, napravio bih i ja. Ipak, Dominik Livaković je golman koji već u kontinuitetu brani, šest je godina prvi golman reprezentacije. I puno utakmica nam je donio. I zbilja moramo biti sretni što je branio tako dobro za reprezentaciju. A drugo, mislim da svatko može jednu utakmicu odigrati na jedan motiv. Prema tome, mislim da to ne bi trebalo iskusnom vrataru kao što je on donositi neki problem. Mislim da je najvažniji cilj da prvih deset minuta on uđe, osjeti i kad to tako bude, mislim da neće biti problema", smatra Vulić.

Problematična je i pozicija desnog beka, a prije nekoliko dana Dalić je aktivirao pretpoziv Domagoju Bradariću nakon što je postalo jasno kako Josip Stanišić zbog ozljede neće konkurirati za iduće dvije utakmice.

"Pa tamo imamo mi Juranovića koji koji je, recimo, odigrao sve što je odigrao korektno i više od toga. Uvijek imate i par kombinacija, a tu možete staviti i zadnjeg veznog igrača, danas su bekovi više vezni igrači nego bekovi. Ima ima dosta kombinacija. Znam da ce Zlatko napraviti najbolju kombinaciju. Do sada je to radio vrlo dobro i uspješno. Mislim da nema razloga da sumnjamo da to neće i dalje tako", zaključio je Vulić.

