Barbarez: 'Niko Janković neće igrati za BiH. Pogazili su svoju riječ'

Veznjak Rijeke Niko Janković ipak neće igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, otkrio je izbornik njihove reprezentacije Sergej Barbarez.

Reprezentacija bosne i Hercegovine u ponedjeljak se okupila za nadolazeće utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Cipra i Malte, a izbornik Barbarez je novinarima otkrio da Janković neće biti dio nacionalne momnčadi, iako se očekivalo da će nastupati za BiH.

Foto: Screenshot/sport Klub

Barbarez je već ranije otkrio da je razgovarao s Jankovićem i njegovim ocem i činilo se da će Niko ubrzo postati reprezentativac, no očito je došlo do preokreta.

"Niko Janković neće igrati za BiH zato što su on i njegov otac odlučili nakon našeg razgovora i nakon radosti i svega poslije su nas zvali i rekli da ne žele biti dio ove priče. O tome više ne želim pričati. Razočarao me taj odnos i što su pogazili svoju riječ", poručio je Barbarez.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić najavio ključnu utakmicu hrvatske reprezentacije