Skupa pobjeda Oklahome, prvaci doživjeli veliki šok

Oklahoma City Thunder su poveli u seriji na četiri pobjede protiv Phoenix Sunsa u doigravanju Zapadne konferencije, dok su Detroit Pistonsi upisali prvu pobjedu nad Orlando Magicom izjednačili u doigravanju Istočne konferencije.

Branitelji naslova Oklahoma City je sinoć kod kuće u drugoj utakmici doigravanja sa 120-107 nadigrao Phoenix Sunse, a Shai Gilgeous-Alexander je postigao 37 poena i podijelio devet asistencija.

Međutim, pobjeda ih je možda skupo koštala. Zvijezda Thundera Jalen Williams, koji je zbog ozljeda bio ograničen na samo 33 utakmice tijekom regularne sezone, napustio je igru ​​sredinom treće četvrtine zbog ozljede lijeve tetive koljena. Prije ozljede, Williams je ubacio ​​19 koševa uz četiri asistencije u 23 minute.

Oklahoma City je preuzeo kontrolu u trećoj četvrtini, velikim dijelom zahvaljujući Gilgeous-Alexanderu i Chetu Holmgrenu. koji je utakmicu završio s 19 poena, osam skokova i četiri blokade.

Thunder je povećao prednost na 23 poena serijom 13-2 na kraju treće četvrtine, a zatim na 26 poena početkom zadnje četvrtine. Sunsi su smanjili zaostatak na 10 poena gotovo četiri minute prije kraja, ali nakon time-outa, Ajay Mitchell je pogodio tricu i povećao zaostatak na 113-100.

Dillon Brooks je bio najbolji pojedinac Phoenixa s 30 ubačaja, a Devon Booker je dodao 22 koša.

Treća utakmica je na rasporedu u subotu u Phoenixu.

U Detroitu su domaći Pistonsi upisali prvu pobjedu u seriji svladavši sa 98-83 gostujuće Orlando Magic. Do pobjede je Pistonse vodio Cade Cunningham s 27 poena i 11 asistencija, a Tobias Harris je dodao 16 poena i 11 skokova.

Jalen Duren i Ausar Thompson imali su po 11 poena za Pistonse, koji su prekinuli niz od 11 poraza u domaćim doigravanjima, najduži u povijesti NBA lige.

Kod orlanda najbolji je bio Jalen Suggs s 19 koševa, a Paolo Banchero je dodao 18.

Treća utakmica serije na sedam pobjeda igra se u subotu u Orlandu.

Nakon obrambenih problema u prvom poluvremenu za obje momčadi, Detroit je prelomio utakmicu u trećoj četvrtini, počevši serijom 30-3. Pistonsi, koji su postigli prvih 11 poena prije nego što je Bane pogodio tricu, nadmašili su Magic 38-16 u četvrtini. Orlando je pogodio samo pet šuteva, napravio šest izgubljenih lopti i zaostajao je čak 27 poena.

Pistonsi su održali prednost tijekom posljednje četvrtine, dopustivši Magicu da se približi rezultatu od 97-83 s manje od minute do kraja.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće navijača dočekale Sučića i Ćaletu-Cara nakon osvajanja Kupa Kralja