Skupa pobjeda Oklahome, prvaci doživjeli veliki šok
Oklaoma City Thunder upisao drugu pobjedu u doigravanju, Pistonsi prvu
Oklahoma City Thunder su poveli u seriji na četiri pobjede protiv Phoenix Sunsa u doigravanju Zapadne konferencije, dok su Detroit Pistonsi upisali prvu pobjedu nad Orlando Magicom izjednačili u doigravanju Istočne konferencije.
Branitelji naslova Oklahoma City je sinoć kod kuće u drugoj utakmici doigravanja sa 120-107 nadigrao Phoenix Sunse, a Shai Gilgeous-Alexander je postigao 37 poena i podijelio devet asistencija.
Međutim, pobjeda ih je možda skupo koštala. Zvijezda Thundera Jalen Williams, koji je zbog ozljeda bio ograničen na samo 33 utakmice tijekom regularne sezone, napustio je igru sredinom treće četvrtine zbog ozljede lijeve tetive koljena. Prije ozljede, Williams je ubacio 19 koševa uz četiri asistencije u 23 minute.
Oklahoma City je preuzeo kontrolu u trećoj četvrtini, velikim dijelom zahvaljujući Gilgeous-Alexanderu i Chetu Holmgrenu. koji je utakmicu završio s 19 poena, osam skokova i četiri blokade.
Thunder je povećao prednost na 23 poena serijom 13-2 na kraju treće četvrtine, a zatim na 26 poena početkom zadnje četvrtine. Sunsi su smanjili zaostatak na 10 poena gotovo četiri minute prije kraja, ali nakon time-outa, Ajay Mitchell je pogodio tricu i povećao zaostatak na 113-100.
Dillon Brooks je bio najbolji pojedinac Phoenixa s 30 ubačaja, a Devon Booker je dodao 22 koša.
Treća utakmica je na rasporedu u subotu u Phoenixu.
U Detroitu su domaći Pistonsi upisali prvu pobjedu u seriji svladavši sa 98-83 gostujuće Orlando Magic. Do pobjede je Pistonse vodio Cade Cunningham s 27 poena i 11 asistencija, a Tobias Harris je dodao 16 poena i 11 skokova.
Jalen Duren i Ausar Thompson imali su po 11 poena za Pistonse, koji su prekinuli niz od 11 poraza u domaćim doigravanjima, najduži u povijesti NBA lige.
Kod orlanda najbolji je bio Jalen Suggs s 19 koševa, a Paolo Banchero je dodao 18.
Treća utakmica serije na sedam pobjeda igra se u subotu u Orlandu.
Nakon obrambenih problema u prvom poluvremenu za obje momčadi, Detroit je prelomio utakmicu u trećoj četvrtini, počevši serijom 30-3. Pistonsi, koji su postigli prvih 11 poena prije nego što je Bane pogodio tricu, nadmašili su Magic 38-16 u četvrtini. Orlando je pogodio samo pet šuteva, napravio šest izgubljenih lopti i zaostajao je čak 27 poena.
Pistonsi su održali prednost tijekom posljednje četvrtine, dopustivši Magicu da se približi rezultatu od 97-83 s manje od minute do kraja.
